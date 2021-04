Martin Rump jätkab Aasias Audi sõitjana

Peale Rumpi kuuluvad nimekirja veel eestlase kaassõitja 2018. aastast, hiinlane Franky Cheng Congfu ja 2019. aastal Thai Super Series sarjas Rumpiga võite kogunud tai sõitja Sandy Stuvik. Esindussõitjatena jätkavad ka hiinlane David Chen Weian ja Hong Kongi esindaja Shaun Thong.

"Cheng Congfu on käinud Audi GT programmiga käsikäes alates 2013. aastast. Aja jooksul on kogunenud etapivõidud erinevatest sarjadest nagu Audi Sport R8 LMS Cup, GT World Challenge Asia ja GT Asia, "ütles Audi Sport Customer Racing Asia juhataja Alexander Blackie pressiteate vahendusel.

"Tuginedes neljale võidujanulisele noorele talendile Sandy Stuvikile, Chen Weianile, Martin Rumpile ja Shaun Thongile, on programmi eesmärk tugevdada meie tiimide ja klientide väljavaateid võidusõitudel üle terve regiooni."

"Äsja 25-aastaseks saanud Martin Rump on võitnud Audiga arvukaid võidusõite erinevates sarjades. Rumpil on mehaanikainseneri kraad ning on tõestanud end vilunud sõidujuhendaja ja mentorina. Audi Customer Racing Asia avastas eestlase 2015. aasta hooajal, kui ta võttis Formula Masters China sarja üldvõidu. Sellest alates on Rump ehitanud üles eduka karjääri Audiga nii ringrajal kui ka väljaspool."

Reisipiirangutest hoolimata on kõigil viiel esindussõitjal plaanis tegus hooaeg, mille detailid ootavad veel avaldamist.