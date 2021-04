Laupäevases Reali ja Barcelona duellis on palju kaalul

El Clasicoks tituleeritud matšil on mõlemal meeskonnal lootust parandada meistritiitlit silmas pidades oluliselt väljavaateid, sest ehkki liiga liidrina jätkab hetkel Madridi Atletico, siis konkurendid on kohe kannul ja heas vormis.

Madridi Real on viimasest seitsmest kodumängust saanud kuus võitu ja ühe viigi ning neist eelmises kolmes võideti nii avapoolaeg kui ka kogu kohtumine.

Barcelonal on läinud aga veelgi paremini, sest viimasest kümnest mängust on võidetud üheksa ja viigistatud üks ning nendes kohtumistes on ise löödud keskmiselt 2,9 väravat.

Barcelona pole aga eelmises kolmes El Clasicos Realist jagu saanud ning oktoobris toimunud liigahooaja esimeses vastasseisus tuli kodusel Nou Campil tunnistada vastase 3:1 paremust.

29. vooru järel on Atleticol 66, Barcelonal 65 ja Madridil 63 punkti ehk võidu korral tõuseks emb-kumb esikohta vähemalt jagama, sest Atletico peab oma järgmise mängu alles pühapäeval võõrsil Real Betisiga.