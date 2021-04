La Liga vabastas Juan Cala rassismisüüst

Hispaania jalgpalli kõrgliiga uurimiskomisjon ei leidnud, et Cadizi kaitsja Juan Cala oleks eelmisel pühapäeval toimunud liigamängus Valencia vastu kasutanud rassistlikku kõnepruuki.

Valencia mängijad lahkusid pühapäevases kohtumises Cadizi vastu 29. minutil väljakult, sest klubi keskkaitsja Mouctar Diakhaby sõnul sattus ta pärast konflikti konflikti Cadizi keskkaitsja Juan Calaga rassistliku väärkohtlemise ohvriks.

Peakohtunik David Jimenez kirjutas oma mänguraportis, et Diakhaby sõnul kasutas Cala tema poole pöördudes rassilist solvangut. Esimest korda ajaloos jäi La Liga kohtumine rassismisüüdistuse järel pooleli ja kuigi mängijad naasid hiljem väljakule, tehti seda ilma Diakhabyta, kes ei olnud valmis mängu jätkama. Poolajapausil vahetati välja ka Cala, kelle asemele mängu toodud Marcos Mauro lõi 88. minutil Cadizi 2:1 võiduvärava.

La Liga sõnul analüüsiti olemasolevat audiovisuaalset materjali ja süüdistuste uurimiseks palgati ka huultelt lugemise ekspert.

"Pärast La Ligale kättesaadavate tõendite analüüsimist oleme otsustanud, et puuduvad tõendid, et Juan Cala keelekasutus oli rassistlik. Oleme läbi vaadanud kõik olemasolevad videod ja audiolindistused, samuti sotsiaalmeedias jagatu. Raporti koostamiseks palkasime ka huultelt lugemise eksperdi, kes analüüsis mängijate vestlust ja nende kehakeelt," sõnas Liga pressiteate vahendusel.

Hispaania jalgpalliliit jätkab oma eraldiseisvat uurimist. Valencia jalgpalliklubi toonitas, et kõrgliiga ei suutnud oma uurimise käigus sajaprotsendilise täpsusega tuvastada kõike, mida intsidendi käigus öeldi.

"Kättesaadava video ja audio põhjal ei saa uurijad kinnitada kõiki sõnu, mida Diakhaby kohtumise 28. minutil kuulis. See, et tõendeid pole leitud, ei tähenda, et intsidenti ei juhtunud. Klubi ei ole juhtunu raames oma arvamust muutnud ja seisame jätkuvalt Diakhaby selja taga," teatas Valencia.