FIFA sulges Beglarišvilile Eesti koondise ukse

2017. aastal teatas Beglarišvili, et tahab Eesti kodakondsust ja esindada Eesti koondist. Kuna Beglarišvili rääkis juba toona eesti keelt, läks ta keele ja põhiseaduse tundmise eksamile ning hakkas kaheksa siin veedetud aasta järel taotlema kodakondsust. 2019. aasta septembris, kui ta oli mänginud juba Ungaris Honvedis ja teenis tol hetkel leiba Soomes Seinäjokis, sai Beglarišvili kätte Eesti passi, kirjutab Soccernet.ee.

Vaja oli ka ülemaailmse jalgpalliliidu FIFA luba. Kuna Beglarišvili oli Gruusia A-koondises väljakule jooksnud vaid ühe korra, 2015. aasta 11. novembril Tallinnas A. Le Coq Arenal toimunud maavõistluses Eestiga, mille võõrustajad võitsid Ats Purje, Artur Pika ja Maksim Gussevi väravatest 3:0, ei tulnud sellest suurt probleemi.

Paraku said takistuseks hoopis mängud Gruusia U-21 koondise eest, mida oli kokku viis ja millest viimane tuli samuti Eesti vastu, 2012. aasta juunis EM-valikmängus A. Le Coq Arenal, kus grusiinid said 2:1 võidu.

"Nimelt lubab FIFA reegel nüüd riiki vahetada, kui oled noortekoondise valikmängudes platsil käinud ja sul polnud tol hetkel uue riigi kodakondsust, aga ainult siis, kui viimane mäng noortekoondise valikkohtumises oli tehtud enne 21. eluaastat. Zakaria mängis Gruusia noortekoondises kuni 22. eluaastani," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht.

"Ma tahtsin ja tahan endiselt Eesti koondist esindada, kui see on võimalik. Eesti eest mängimine on minu üks suuremaid unistusi elus," rääkis Beglarišvili.

