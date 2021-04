Tallinna Ülikool alistas põhihooaja viimases mängus G4S Noorteliiga

Sofia Kosareva tõi võitjatele 20 punkti, Merike Anderson lisas 16 silma, üheksa lauapalli ja kolm resultatiivset söötu ning Rosemary Rits panustas üheksa punkti ja nelja lauapalliga.

G4S Noorteliiga parimaks kerkis Marie Anette Sepp 25 punkti, seitsme lauapalli ja viie resultatiivse sööduga. Helena Stina Svilberg lisas 11 silma ja viis lauapalli.

Noorteliiga naiskonna jaoks on tänavune meistriliiga hooaeg lõppenud, nende saldosse kogunes lõpuks üks võit ja üheksa kaotust. Tallinna Ülikool alustab kolme võiduni peetavat finaalseeriat Tartu Ülikool/Kalevi vastu 12. aprillil. Omavahel on tänavu meistriliiga arvestuses vastamisi mindud viiel korral, neist kolmel korral on jäänud peale Tartu ja kahel Tallinna Ülikooli naiskond.