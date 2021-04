Jalgpallikohtunikud hankisid teadmisi baaskursusel ja regionaalseminaridel

Märtsikuu lõpus peeti veebikeskkonnas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike baaskursuse esimese osa, millest võttis osa 114 huvilist. Koolituse teoreetiline pool toimus 21.-22. ja 27.-28. märtsil nii eesti kui ka vene keeles. Praktilise osaga soovitakse edasi minna esimesel võimalusel, kui riiklikud piirangud seda võimaldavad.

Lõuna-Eesti regioonijuht Marko Liiva kirjeldas baaskursusel puudutatud teemasid. "Kohtunike koolis andsime edasi esmased teadmised reeglitest. Kuna esimene osa keskendub abikohtuniku ametile, siis rääkisime sellest, millised ootused on mängudes abikohtunikule. Ootame kohtunike kooli liikmeid tagasi ka teiseks osaks, kus keskendume väljakukohtuniku ametile."

Sarnaselt TOP kohtunike seminarile korraldas EJL hooajaeelseid veebiseminare ka regionaalkohtunikele, kus osales 222 õigusemõistjat. Kokku toimus kaheksa erinevat seminari, mille viisid läbi regioonijuhid. "Regionaalkohtunike seminaril oli teemaks kohtunike osakonna arengukava ning selles sisalduvad punktid, mis on konkreetselt seotud regionaalkohtunikega. Mängulistest asjadest keskendusime positsioneerimisele väljakul ning jagasime infot ja teadmisi, kuidas erinevaid momente väljakul tõlgendada tulenevalt UEFA suunistest," sõnas Liiva.

Lõuna-Eesti regioonijuht peatus lühidalt ka katsumustel, mis kaasnevad seminaride ja koolituste korraldamisega koroonapiirangute ajal. "Praegune olukord viis kohtunike koolituse ning regionaalkohtunike teadmiste täiendamise veebikeskkonda ning see tõi kaasa uut moodi väljakutseid. Samal ajal andis see võimaluse osaleda inimestel, kes seda muidu teha poleks saanud. Näiteks osales regionaalkohtunike seminaril kohtunik, kes on hetkel Hollandis õppimas. Kõik meie regioonijuhid on töötamas kas esimest või teist hooaega, seega oleme koolitajatena oma oskusi täiendamas ning oluline osa on tagasisidel. Seda on tihtipeale veebis toimuvate koolituste puhul keerulisem saada. Seminari käigus toimunud diskussioonid näitasid, et varasemad arutelud olid siiski kohtunikel meeles. Seega usun, et võtsime võimalustest maksimumi ning näeme juba hooaja käigus, kui palju räägitud jutust uutele või vanadele kohtunikele ka meelde jäi," lausus Liiva lõpetuseks.