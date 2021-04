Võru naiskond hoiab võrkpallikantsi lippu kõrgel

Medalimängud on näidanud, et Võru naiskonna liikmete suured kogemused maksavad palju. Elulised põhjused ei luba ühistrenne ülemäära palju teha, kuid kohaliku võrkpallikooli haridus, Mari-Liis Graumanni ja Aigi Juki mängutarkus ning EM-finaalturniiri karastusega Kaisa Bahmatsevi ja Eliise Hollase oskused annavad kokku ohtliku kombinatsiooni.

"Kui tulin välismaalt tagasi, siis tahtsingi enam mitte nii kõrgel tasemel mängida. Kuna Võru on mu kodulinn, siis hea meelega alati mängin siin. Kaisa Bahmatseviga oleme kõik noorteklassid koos mänginud, nii et meil on omavahel hea tunnetus: tema teab, kuhu tõsta ja mina tean, kuhu minna," lausus Eesti koondise ja Famila/Võru temporündaja Eliise Hollas.

Võru on Eestile kasvatanud kamaluga tippmängijaid, aga ka silmapaistvaid treenereid. Näiteks Avo Keel, Urmas Tali või teenekas Aksel Saal.

Raivo Jeenas on Võrus võrkpalli edendanud varsti poole sajandi jagu. Tema otsus kasutada koondises temporündajana mängivat Hollast hoopis mitmekülgsemas rollis on julge. Aga selline treener Jeenas oma loomult ongi.

"Mulle on varemgi ette heidetud, et ma olen vanamoeline treener - et tempo peab tagaliinis kindlasti väljas olema. No ei pea, kui ta oskab palli mängida ja mul on, jah, niisugused teatud veidrused," arutles Jeenas.

Olukorda, et Võru võistkond ei suuda aastate lõikes kogu aeg stabiilselt tippkonkurentsis püsida, peab Jeenas provintsi paratamatuseks.

Finaalseeria favoriidi peatreener Marko Mett, kes otseloomulikult samuti Võrust pärit, ütleb aga, et võrukad võiksid koduliigas nii naiste kui meeste hulgas olla suured tegijad.

"Piisaks sellest, kui tuleksid üheks hooajaks näiteks kõik siit tuule tiibadesse saanud võrkpallurid, tegevmängijad ja mängiksid ühe hooaja. Eks ajaloos ju teame ka seda näidet, kus Eesti koondis kaotas Võru võistkonnale seal kaheksakümnendatel," meenutas Taltech/Tradehouse'i peatreener Mett.

Laupäeval saab näha, kas südikas Võru naiskond suudab finaalseeria mänguvõiduga veel kodulinna tagasi tuua.