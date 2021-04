Põlva Serviti läheb Klaipedasse Balti liiga võitu jahtima

Nädalavahetusel selgub hooaja 2020/2021 käsipalli Balti liiga võitja. Turniir toimub Klaipeda HC Dragunase kodusaalis ja just korraldajaklubi on laupäeval ainsa Eesti esindaja Põlva Serviti poolfinaalivastane. Teise finalisti selgitavad Vilniuse VHC Šviesa ja Alytuse Varsa-Stronglasas.

Aasta tagasi jäi esmakordselt ajaloos Balti liigas võitja selgitamata, sest nagu muugi spordielu, peatati turniir koroonaviiruse tõttu. Uut hooaega alustati suurte muutustega ning ainult kolme Balti riigi klubide osalusel. Lihtsaks need kaheksa kuud ei kujunenud – palju mänge tuli tühistada ja Läti klubid ei saanudki lõpuks korralikult osaleda.

"Oleks imelik, kui ma ei tunnistaks, et oli väga keeruline hooaeg. Aga kõik tosin klubi ja kolm alaliitu panustasid lõpuni. Iganädalased videokoosolekud, olukorra hindamine ja lahenduste leidmine – neis protsessides osalesid kõik ning tänu sellele koostööle saame hooaja loodetavasti edukalt Klaipedas lõpetada," sõnas Balti liiga tegevjuht Urmo Sitsi.

Põlva Serviti lõpetas põhiturniiri 35 punktiga Šviesa järel teisel kohal ning kohtub poolfinaalis punkti võrra tahapoole jäänud Dragunasega. Põhihooajal kaotati "draakonitele" võõrsil 30:32 ja tehti veebruaris kodusaalis 27:27 viik. Serviti viimane võit Dragunase üle pärineb kahe aasta tagant, kui just Klaipedas alistati vastane 24:23.

"Kõik mängud Dragunasega on väga võrdsed ja meil on alati omad võimalused, kuid pole neid ära kasutanud. Eriliselt oleme hätta jäänud vendade Virbauskastega, kes on omapärased ja palju üks-üks ette võtvad pallurid. Kui pole üks hoos, siis pommitab teine," viitas Serviti peatreener Kalmer Musting viimases omavahelises viigimängus kahe peale 16 väravat visanud Deividas ja Žanas Gabrielius Virbauskastele.

Serviti läheb Klaipedasse püüdma kolmandat Balti liiga võitu. Kaks eelmist triumfi jäävad enam kui kümne aasta taha – viimati toodi esikohakarikas auhinnakappi 2010. aasta kevadel. Võit Klaipedas viiks Serviti samale pulgale HC Kehraga, kes seni edukaim Eesti klubi Balti liigas kolme võiduga.

"Pühapäeva suunas veel ei vaata, aga eks kõik neli meeskonda lähevad võitu jahtima. Leedukad on tugevad, teistsuguse stiiliga ja väikse eelise annab neile ka kodus mängimine. Meie reisime juba kolmandat nädalat järjest ning tahes-tahtmata see mõjub. Aga mängud algavad null-nullist ja lähme võitlema," kinnitas Musting.

Balti liiga finaalturniir Klaipedas:

10.04. 15.00 Põlva Serviti – Klaipeda HC Dragunas

10.04. 17.30 Vilniuse VHC Šviesa – Alytuse Varsa-Stronglasas

11.04. 13.00 Finaal või pronksimäng (Serviti osalusel)

11.04. 16.20 Finaal või pronksimäng