Eluohtliku õnnetuse üle elanud Hollandi sprinter tuleb taas starti

Augustis heitles Jakobsen Poola velotuuri avaetapi lõpusirgel võidu nimel, kui kaasmaalane Dylan Groenewegen ta hooletult barjääridesse tõukas, põhjustades nooremale konkurendile karme vigastusi.

Praeguseks 24-aastane hollandlane sai kukkumise järel muu hulgas tõsise ajutrauma, ülemiste hingamisteede kahjustusi ja suulae vigastusi. Ta kaotas hulga verd, tema elu oli ohus ja arstid viisid ratturi kunstlikku koomasse.

Pärast õnnetust läbis 2019. aasta Vueltal kaks etappi võitnud Jakobsen mitmeid erinevaid operatsioone, naasis sadulasse ja on tänavu valmistunud uueks hooajaks.

"Mul on Fabioga head suhted ja olen Türgis kaasas," sõnas Deceunick - Quick-Stepi arst Yvan Vanmol taskuhäälingule Vals Plat. "See, et Fabio hakkab uuesti võistlema, on väga emotsionaalne hetk, isegi minu eas. Ma ei arva, et ta kardab grupifinišit. Fabio on võistluseks valmis."

Rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) tugevuselt teise kategooria (2.Pro) mitmepäevasõidul on kavas kaheksa etappi, neist enamik lauskmaal ehk sprinteritele sobivad.