Hollas: meil pole midagi kaotada, saame mängu nautida

"Peale seda pikka poolfinaalseeriat Tartuga, kui me lõpuks suutsime end finaali murda, see oli meie jaoks juba suur võit. Meil pole midagi kaotada ja me saame seda mängu nautida. Arvan, et see on meile edu toonud. Nii palju, kui see kaks geimivõitu seda on, aga meie jaoks on see hea saavutus," rääkis Võru resultatiivseim mängija Hollas intervjuus ERR-ile.

"Siin mängus oli palju olekseid. Natuke kahju on nendest ära antud geimilõppudest," lisas Hollas, kes kannab naiskonnas natuke teistsugust rolli, kui tavalistes tiimides. "Ma tunnen, et teen kõike mida vaja. Võtan servi vastu, mida tavaliselt temporündaja ei tee, olen kaitses kogu aeg tagaliinis sees. Huvitav, teistmoodi. Teistes võistkondades ei tule see asi kõne alla. Oskan tänu sellele võib-olla ebaharilikes olukordades hästi hakkama saada või kohaneda vastavalt olukorrale."

Ka laupäeval peetud esimeses finaalmängus suutsid võrulannad TalTechi vastu geimivõiduni jõuda, kui Tallinna naiskond oli parem tulemusega 3:1 (27:25, 21:25, 25:11, 25:16). Finaalseeria kolmas mäng toimub 10. aprillil Tallinnas.