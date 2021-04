Mõnnakmäe: mäng on finaalivääriline!

Naiste võrkpalli meistriliiga finaalseeria teises mängus alistas TalTech/Tradehouse'i naiskond Võru spordihoones peetud kohtumises Famila/Võru Võrkpalliklubi tulemusega 3:1. Julija Mõnnakmäe sõnul on väga hea, et finaalseeria on tasavägine.

"Võru on näidanud väga head kaitsemängu ja mäng on finaalivääriline," tunnistas TalTech/Tradehouse'i mängija Mõnnakmäe intervjuus ERR-ile. "Pean analüüsima, mis täna valesti läks, aga väga positiivne on see, et suutsime kaotusseisust välja tulla. Negatiivne oli see, et kui juhtisime, siis lasime mängu viis-kuus punkti järgi mängida. Võru mängib vastas väga hästi ja võitleb, sellepärast ongi raskem."

"Ma ei arva, et oleme närvis. Võru hakkab palju rohkem vastu kui teised võistkonnad. Nüüd tuleb hakata mängima ja väga hea, et mäng on selline tasavägine," lisas Mõnnakmäe.

Ka laupäeval peetud esimeses finaalmängus oli TalTech/Tradehouse parem tulemusega 3:1 (27:25, 21:25, 25:11, 25:16). Finaalseeria kolmas mäng toimub 10. aprillil Tallinnas.