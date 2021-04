Pogacar teenis etapivõidu, liidrina jätkab Roglic

Raske mäefinišiga etapil teenis Pogacar võidu kaasmaalase Roglici ees, kes oli 500 meetrit varem kuuesest liidergrupist teinud otsustava rünnaku. Mullune Tour de France'i võitja pälvis selle hooaja viienda esikoha ajaga 4:04.50. Roglic sai Pogacariga kirja sama aja, kolmanda koha napsas endale endine maailmameister Alejandro Valverde kaotas võitjale viie sekundiga.

"Mul on võidu üle väga hea meel, aga ees on veel kolm väga rasket etappi. Lähen neile lootusrikkalt vastu, sest seisund on hea ja meeskond pakub väga suurepärast tuge," ütles Pogacar finiši järel.

Kokkuvõttes on endiselt liider Roglic, kelle edu on teiseks tõusnud Pogacari ees 20 sekundit. Kolmandana jätkab ameeriklane Brandon McNulty (UAE-Team Emirates), kaotades Roglicile 30 sekundiga.

Velotuuri neljandal etapil sõidavad ratturid 189,2 kilomeetrit Vitoria-Gasteizist Hondariibiasse.