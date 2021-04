Äsja Venemaa meistriks kroonitud laskesuusataja hakkab esindama Rumeeniat

Viimasel ajal on mitmed Venemaa laskesuusatajad otsustanud riigist lahkuda ja kolida Rumeenia lipu alla. Nende sekka kuulub ka äsja Venemaa meistrivõistlustel kuldmedali võitnud Natalja Uškina.

24-aastane Uškina krooniti nädala eest jälitussõidus Vene meistriks ja teenis kaks hõbemedalit, ent tiheda konkurentsi tõttu pole ta kordagi saanud riiki MK-sarjas esindada. Seetõttu otsustas Uškina juba pool aastat tagasi kolida Rumeenia lipu alla.

"Kõik sai otsustatud juba eelmisel aastal. Rumeenia laskesuusaliidu president helistas ja pakkus mulle ning mu abikaasale Aleksandrile võimalust kolida. Me ei mõelnud kaua, vähem kui päeva. Venemaal on lihtsalt väga palju võistlejaid," avas paar nädalat tagasi Rumeeniast passi saanud Uškina intervjuus Sports.ru-le otsuse tagamaid.

"Sellel hooajal olen teinud suure edasimineku, sest suvel ja sügisel treenisin koos abikaasaga koondisest eraldi, oma raha eest. Rumeenias on võistlusteks valmistumine lihtsam - ei pea pidevalt mõtlema valikvõistlustele, nagu peab tegema Venemaal. Minu eesmärgiks on olümpiamängud. Tahan toonitada, et mul ei ole Venemaa vastu midagi ja ma ei taha kedagi kritiseerida, tahan end lihtsalt kindlamalt tunda ja rohkem toetust saada," lisas Uškina.

Viimastel aastatel on Venemaalt Rumeeniasse kolinud mitu laskesuusatajat, näiteks Anastassija Tolmatševa, Jelena Tširkova, Anatoli Oskin ja hiljuti ka Dmitri Šamajev.

Riigiduuma asespiiker Igor Lebedev kritiseeris olukorda, kuid mitte otseselt Uškina otsust. "Loomulikult on see Venemaa koondise jaoks kaotuseks. Kasvatasime sportlase üles, treenerid nägid vaeva ja õpetasid talle kõik, mida ta teab. Nüüd ei saa meie riik oma lipu all suurvõistlustel osaleda - pole mõtet imestada, et paljulubavad sportlased meelitatakse teist riiki esindama," sõnas Lebedev.

"Ma ei oleks imestunud, kui see juhtuks tihedamini. Inimesed tahavad võistelda ja auhindu võita, mitte iga päev mõelda, kas nad mahuvad koondisesse või mitte. Loomulikult on see nii sportlik kui inimlik kaotus. Täna lahkub üks sportlane, ülehomme juba pool koondist," lisas Lebedev.

Sports.ru kirjutab, et Venemaa sportlased teenivad Rumeenias enam-vähem sama palju kui kodumaalgi ja et seal on ekspertidest puudus, soovitakse neid seal treeneritena jätkamas näha ka pärast karjääri lõppu.