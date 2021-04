Holland, Hispaania ja Itaalia lubavad fännid jalgpalli EM-ile

Itaalia, Holland ja Hispaania teatasid nädala alguses, et suvisel jalgpalli EM-finaalturniiril on mängudele oodatud ka pealtvaatajad.

Hollandi jalgpalliliidu (KNVB) sõnul on Amsterdamis toimuvatele mängudele oodatud vähemalt 12 000 pealtvaatajat. KNVB teatas, et Johan Cruijffi nime kandev staadion lubatakse täita 25 protsendi ulatuses, aga lõplik number selgub mõistagi koroonaolukorrast. Kõik pealtvaatajad peavad enne mängu andma negatiivse koroonaproovi ja staadionil järgima rangeid ohutusnõudeid.

Holland mängib Amsterdamis 13. juunil Ukrainaga, neli päeva hiljem Austriaga ning 21. juunil Põhja-Makedooniaga. Amsterdamis peetakse 26. juunil ka üks teise ringi kohtumine.

Bilbao linnavalitsus ütles kolmapäeval Euroopa jalgpalliliidule UEFA-le, et koroonaolukorra paranedes on ka San Mamese staadionile publik oodatud 25-protsendilise täituvuse ulatuses. See tähendab, et ühele mängule lubataks umbes 13 000 inimest. Hispaania mängib Bilbaos kõik oma alagrupimatšid, sarnaselt Amsterdamile peetakse Põhja-Hispaanias üks teise ringi kohtumine.

"Terviseminister Roberto Speranza on meile öelnud, et valitsuse teadusnõukogu selgitab välja parimad lahendused, et pealtvaatajad saaks Rooma olümpiastaadionil Euroopa meistrivõistluseid vaadata," rääkis Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele Gravina.

Itaalia kohtub 11. juunil Roomas EM-i avamängus Türgiga, Itaalia pealinn võõrustab veel koondise alagrupimatše Šveitsi ja Walesi vastu ning 3. juulil toimuvat veerandfinaali.

Veel pole kindel, kui palju fänne Roomas staadionile lubatakse, aga valitsuse allikas rääkis Reutersile, et lõpliku otsuse tegemisel mängib rolli vaktsineerimisprotsess. "Itaalia valitsus on palunud teadusnõukojal epidemioloogilist olukorda ja vaktsineerimistrende jälgida, et EM-ile lubatud publiku osas otsus teha," rääkis allikas.