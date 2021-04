FIFA peatas kahe alaliidu liikmelisuse

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas kolmapäeval, et on peatanud Pakistani ja Tšaadi jalgpalliliidu liikmelisuse.

Viimastel aastatel on Pakistani jalgpalli juhtinud FIFA poolt ametisse määratud komitee, aga hiljuti võttis alaliidu peakontori üle Ashfaq Hussaini poolt juhitud grupp. Pakistani ülemkohus määras viimased 2018. aastal alaliitu juhtima, kuid FIFA ei tunnustanud toonast otsust.

"FIFA saatis Pakistanile kirja, milles hoiatas, et kui alaliidu peakontori ebaseaduslikku okupeerimist ei lõpetata, saadetakse teema nõukogusse otsustamiseks. Et olukord ei ole muutunud, on nõukogu otsustanud Pakistani jalgpalliliidu liikmelisuse peatada," selgitas FIFA pressiteate vahendusel.

Pakistan eemaldati kolmandate osapoolte sekkumise tõttu FIFA poolt ajutiselt ka 2017. aastal.

Tšaadi spordiministeerium kärpis hiljuti riigi alaliidu võimu, viidates sellele, et organisatsiooni ei juhita nende arvates õigesti. Eelmisel kuul võeti Tšaadilt valitsuse sekkumise tõttu õigus osaleda Aafrika Rahvuste karikaturniiril.