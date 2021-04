Kahekordne slämmivõitja tõmbas karjäärile joone alla

USA-s Charlestonis peetaval WTA tenniseturniiril piirdusid ameeriklanna Vania King ja Kasahstani esindav Jaroslava Švedova paarismängus avaringiga, pärast matši teatas kahekordne slämmivõitja King, et see oli tema karjääri viimane profimäng.

King ja Švedova kaotasid avaringis 2:6, 6:7 (5) Tšiili-USA duole Alexa Guarachile ja Desirae Krawczykule.

"See on minu hüvastijätt profikarjäärile," kirjutas 32-aastane King pärast mängu sotsiaalmeedias. "Ma ei suuda sõnades kirjeldada, mida tennis on mulle andnud, kuidas see on mind kujundanud, mind katki teinud ja uuesti terveks lappinud. See on klišee, aga olen ülimalt tänulik."

"Tänulik kõikide nende aastate, nende pisarate eest ja nende eest, kes on minu kõrval olnud ja mind toetanud," jätkas ta. "Ma ei muudaks mitte midagi ja ma loodan, et tenniseelu on teinud minust parema inimese."

"Ootan juba põnevusega, mis järgmisena tuleb, aga seniks naudin võib-olla veini," lõpetas ta.

King tegi enda profidebüüdi ligi 15 aastat tagasi 2006. aasta juulis. Sama aasta novembrist pärineb tema karjääri parim edetabelikoht üksikmängus – 50. Ja 2006. aastal võitis ta ka enda karjääri ainsa WTA turniiri üksikmängus, triumfeerides Bangkokis. Lisaks on ta kahel korral jõudnud finaali – 2013. aastal Guangzhous ja viimati 2016. aastal Jiangxis.

Kingi nimi peaks tuttav olema ka Kaia Kanepi fännidele, nad on omavahel mänginud kolmel korral, viimati 2013. aastal. Aasta varem oli Kanepi teel enda karjääri kolmanda WTA turniirivõiduni Kingist parem Estorili turniiri teises ringis.

Suurem edu saatis Kingi paarismängus, kus ta jõudis edetabelis kolmandale reale ning võitis koos Švedovaga kaks suure slämmi turniiri – 2010. aastal võidutsesid nad järjest Wimbledonis ja US Openil. Aasta hiljem jõudsid nad taas US Openil finaali, aga pidid siis tunnistama ameeriklannade Liezel Huberi ja Lisa Raymondi nappi paremust.

2009. aastal jõudis King koos brasiillase Marcelo Meloga Prantsusmaa lahtistel segapaarismängus finaali, kus jäädi tasavägises heitluses alla ameeriklastele Bob Bryanile ja Liezel Huberile.

Ühtekokku on Kingil paarismängus 15 turniirivõitu ja veel 18 finaalikohta.