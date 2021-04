Edukas suurslaalomi spetsialist riputab suusad varna

"Tunnen, et nüüd on õige aeg lõpetada see osa elust, kus olen kõik muu jätnud tagaplaanile ning alustada rõõmsalt millegi uue ja tundmatuga," lausus 32-aastane Brem.

"Ma olen tänulik, terve, õnnelik ja rahul kõigega, mida olen tippsportlasena saavutanud ja kogenud. Kuigi minu viimane hooaeg kulges raskelt ja karjääri lõppemine mõnede jaoks ennustatav, siis mulle endale tuleb see ikka üllatusena."

"14 aastat maailma karika sarjas on mulle õpetanud, et sellistest [rasketest] faasidest väljumine on alati seda väärt," jätkas austerlanna. "Meie spordialal loevad sageli väiksed detailid, kas oled kangelane või mittekeegi."

"Mis mind üllatas, on see, et minu sisemine hääl, mis pidevalt sosistas "jätka, jätka", on muutunud tasasemaks. Nii et nüüd on aeg proovida midagi uut. See tundub hea ja õige."

Bremi eelistatuimaks mäesuusadistsipliiniks kujunes suurslaalom, kus ta võitis 2016. aastal MK-sarja kristallgloobuse ja kus ta tuli aasta varem teiseks. Kokku sai ta kolm MK-etapivõitu ja 11 pjedestaalikohta - kõik suurslaalomis.

Tiitlivõistlused Bremi jaoks nii õnnelikeks ei kujunenud, kuid 2015. aasta MM-il Beaver Creekis kuulus ta koos Nicole Hospi, Michaela Kirchgasseri, Marcel Hirscheri, Christoph Nösigi ja Philipp Schörghoferiga Austria võidukasse võistkonda.

Individuaalselt jäi laeks seitsmes koht 2010. aasta Vancouveri olümpiamängude suurslaalomis, aga 2016. aastal valiti Brem Austria aasta naissportlaseks. Pärast seda pole ükski riigi naismäesuusataja selle tunnustuseni küündinud.