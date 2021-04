Rassismis süüdistatud Cadizi jalgpallur lükkab etteheited tagasi

Valencia mängijad lahkusid pühapäevases kohtumises Cadizi vastu väljakult, sest klubi keskkaitsja Mouctar Diakhaby sõnul sattus ta rassistliku väärkohtlemise ohvriks.

Valencia mängijad lahkusid väljakult 29. minutil pärast endise Prantsusmaa noortekoondislase Mouctar Diakhaby konflikti Cadizi keskkaitsja Juan Calaga. Peakohtunik David Jimenez kirjutas oma mänguraportis, et Diakhaby sõnul kasutas Cala tema poole pöördudes rassilist solvangut, Cadizi peatreeneri Alvaro Cervera sõnul kinnitas Cala temale, et midagi sellist ei juhtunud.

Esimest korda ajaloos jäi La Liga kohtumine rassismisüüdistuse järel pooleli ja kuigi mängijad naasid hiljem väljakule, tehti seda ilma Diakhabyta, kes ei olnud valmis mängu jätkama. Poolajapausil vahetati välja ka Cala, kelle asemele mängu toodud Marcos Mauro lõi 88. minutil Cadizi 2:1 võiduvärava.

Teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses sõnas Diakhaby, et sai juhtunust väga haiget ja avaldas lootust, et Calat karistatakse. Järgnenud pressikonverentsil ütles Cala aga, et ei solvanud Diakhabyt rassistlikult ja olevat talle öelnud vaid, et "jäta mind rahule".

"See, mis juhtus, oli meediatsirkus. Avalik lintšimine," lausus Cala virtuaalsel pressikonverentsil. "Parim olnuks tuua mind ja teda samasse ruumi, et selgitada, mis juhtus. Selle asemel hakkas tsirkus. Minu kohta langetati otsus veel enne, kui mäng oli läbi."

31-aastane kaitsemängija tõi välja, et teda mõisteti süüdi ilma helitõendita. "Seal oli 20-25 kaamerat ümberringi, kes teab, kui palju mikrofone ja keegi ei kuulnud. Nii et vähemalt lubage mul kahelda selles, mis juhtus."