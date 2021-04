Nõlvak ja Tiisaar osalevad kahel MK-etapil Mehhikos

Eesti rannavolle esiduo Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar alustab üle pika aja ühist MK-etappi, kui Mehhikos Cancunis toimuvas "mullis" tehakse kaasa kahel tugevuselt 4* etapil. See on osalt ka ettevalmistuseks mais toimuvale Tokyo olümpiamängude teise ringi kvalifikatsiooniturniiriks.

Tiisaar mängis vahepeal Doha MK-etapil koos Dmitri Korotkoviga, Nõlvak tegeles seljaprobleemidest jagu saamisega, vahendab volley.ee. Selles Tiisaar probleemi ei näe, et pole oma tavapärase paarilise kaua võistlusmänge mänginud. "Mingit suurt probleemi sellega pole, oleme pärast Dohat koguaeg koos treeninud ja Kusti tegi talvel samuti aeg-ajalt mingeid asju kaasa. Uue paarilisega mängimine andis palju juurde, nägin paremini oma murekohti ja see avas mõtteid, mida võiks paremini teha. Õppisin palju," sõnas Tiisaar.

MK-etappi ei pea Tiisaar pelgalt ettevalmistuseks. Eestlased alustavad hetkeseisuga mõlemat etappi kvalifikatsiooniturniirilt. "Liigume selles suunas, et iga trenn, iga mäng ja turniir on osa protsessist. Ootan, et suudaksime need oskused, mida oleme trennides õppinud ka mängu üle tuua. Dohas me Dimaga sellega veel hakkama ei saanud, loodetavasti nüüd saame," lisas võrkpallur.

Esimene etapp peetakse 16.-20. aprillil ja teine 22.-26. aprillil.

Olümpia kvalifikatsiooniturniirid toimuvad mais

2021. aasta mais peetakse algselt eelmisel aastal toimuma pidanud Tokyo olümpiamängude kontinentaalkarikasarja kvalifikatsiooniturniiri teise ringi mängud. Eesti kuulub A-alagruppi koos Läti, Itaalia, Venemaa, Türgi, Leedu, Sloveenia ja Inglismaaga. Turniir toimub 6.-9. maini Türgis Izmiris. Eestit esindavad Nõlvak – Tiisaar ja Dmitri Korotkov – Timo Lõhmus.

Meestel on kolm alagruppi, igast alagrupist pääseb edasi kolmandasse ringi viis koondist. Finaalis ehk kolmandas ringis võitlevad olümpiapiletite nimel vaid need mängijad/koondised, kes pole veel OM-piletit kindlustanud, lisaks 15 koondisele osaleb finaalis korraldaja. Tokyo olümpiale pääsevad vaid turniiri võitjad.

Eesti naispaarid Heleene Hollas – Liisa Soomets ja Renate Pikk – Juudit Kure-Pohhomov osalevad 6.-9. maini Hispaanias Madridis toimuval teise ringi turniiril. Eesti naised mängivad B-alagrupis, kus lisaks mängivad Hispaania, Venemaa, Šveits, Prantsusmaa, Leedu, Küpros ja Rumeenia. Edasi otsustavasse ringi pääsevad samuti viis paremat.