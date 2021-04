Flora naiskond alustab liigahooaega Ajaxi vastu

Vastasseis toimub algusega kell 18.00 Sportland Arenal ning kohtumisest teeb. Pealtvaatajad pole mängule lubatud.

Flora pidas oma esimese võistlusmängu reedel, 2. aprillil, kui Superkarikafinaalis tuli tunnistada Tallinna Kalevi 1:0 paremust. Flora oli selle kohtumiseni koduste konkurentide vastu püsinud kaotuseta 52 mängus. Ajaxi naiskond mängis Meistriliigas viimati 2018. aastal, kui hooaja lõpus tuli leppida kaheksanda kohaga. Kaks viimast hooaega on naiskond pallinud Esiliigas.

Flora abitreener Ilja Monakov: "Ei jää üle muud, kui näidata head mängu ja võita."

Ründaja Kristina Teern: "Hooaja algus on olnud keeruline, sest lisaks korduvatele isolatsioonidele pidime Superkarikafinaalis Kalevi paremust tunnistama, aga nüüd on võimalus vigade paranduseks. Eesmärk on meistritiitlit kaitsta ning hooaja esimene mäng ja tugev esitlus on kindlasti see, mida teisipäeval võistkondlikult näidata tahame."

Ajaxi peatreener Oleg Timofejev: "Hooaja esimene mäng! Vastane on väga tõsine ja ei kingi midagi, pigem karistab kohe, kui me teeme midagi valesti. Peame lihtsalt lootma oma tugevusele ja võitlema!"

Mängija Liisi Kalinina: "Esimene mäng on kohe hea võimalus ennast proovile panna. Oleme valmis raskeks lahinguks ning loodan, et oleme meistritele väärilised vastased."