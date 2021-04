Roglic sai 12. velotuuri järjest selga liidrisärgi

Esmaspäeval algas Hispaanias Baskimaa velotuur (UCI World Tour), mille avaetapi, 13,9-kilomeetrise temposõidu võitis Primož Roglic (Team Jumbo-Visma). Ühtlasi on see sloveenile 12. velotuuriks järjest, kus ta on liidrisärgi selga saanud.

Roglic võidutses Bilbao teedel sõidetud võistlusel ajaga 17.17, mis teeb keskmiseks kiiruseks 48,2 km/h. Ta edestas ameeriklast Brandon McNultyt (UEA-Team Emirates) kahe ja taanlast Jonas Vingegaardi (Team Jumbo-Visma) 18 sekundiga.

Mullu Tour de France'i eelviimasel etapil Roglicilt kollase liidrisärgi ära võtnud Tadej Pogacar sai viienda koha, kaotades kaasmaalasele 28 sekundiga. Seejuures oli Pogacar esimeses vaheajapunktis (4,7. kilomeetril) Roglicist kiirem, kuid peale lühikest, aga järsku tõusu kaotas ta oma eduseisu.

"See ei ole ainult minu ja Pogacari vaheline võistlus siin. Stardijoonel on ka palju teisi mehi," ütles Roglic finiši järel. "See oli alles esimene etapp, mis meil läks hästi, kuid me peame hoidma fookust ja vaatama, mis järgmistel päevadel saab."

Roglic on igal starditud velotuuril kandnud liidrisärki vähemalt ühe päeva alates 2018. aastal sõidetud Suurbritannia velotuurist.