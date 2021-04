ROK-i president õnnitles vähi seljatanud jaapanlast OM-pääsme puhul

Ikee teenis olümpiapääsme Jaapani 4x100 m rinnuujumise teatenelikus. 2019. aastal leukeemiaravi saama hakanud ujuja naasis basseini mullu augustis. Enne pahaloomulise kasvajalise haiguse avastamist oli Ikee üks Tokyo olümpiamänge reklaamiv sportlane, kes figureeris suurtel plakatitel. Seda eelkõige tänu sellele, et 2018. aastal võitis ta Aasia mängudelt kuus kulda.

Kui Tokyo olümpiamängud aasta võrra edasi lükati, pidas Ikee emotsionaalse kõne, kus palus rahval kõiges halvas ka head näha. Ikee olümpiapääsme teenimine liigutas Rahvusvahelise Olümpia Komitee (ROK) presidenti Thomas Bachi, kes jaapanlannat selle puhul ka õnnitles.

"Olümpiasportlased ei anna kunagi alla. Õnnitlen vähi seljatanud Rikako Ikeed olümpiamängudele kvalifitseerumise puhul. Näeme Tokyos!" avaldas Bach.

"Olympians never give up. Congratulations to cancer survivor Rikako Ikee for qualifying for the Tokyo Olympics only two years after being diagnosed with leukemia. Can't wait to see you in Tokyo" @rikakoikee - IOC President Thomas Bach #Tokyo2020 pic.twitter.com/fdLVRejbjG