Valenciat sunniti rassistliku juhtumi järel mängu jätkama, ohver jäi riietusruumi

Valencia mängijad lahkusid väljakult 29. minutil pärast endise Prantsusmaa noortekoondislase Mouctar Diakhaby konflikti Cadizi keskkaitsja Juan Calaga. Peakohtunik David Jimenez kirjutas oma mänguraportis, et Diakhaby sõnul kasutas Cala tema poole pöördudes rassilist solvangut, Cadizi peatreeneri Alvaro Cervera sõnul kinnitas Cala temale, et midagi sellist ei juhtunud.

Esimest korda ajaloos jäi La Liga kohtumine rassismisüüdistuse järel pooleli ja kuigi mängijad naasid hiljem väljakule, tehti seda ilma Diakhabyta, kes ei olnud valmis mängu jätkama. Poolajapausil vahetati välja ka Cala, kelle asemele mängu toodud Marcos Mauro lõi 88. minutil Cadizi 2:1 võiduvärava.

"Diakhaby ütles meile, et ta kuulis rassistlikku solvangut, seega lahkusime kõik väljakult. Meile öeldi, et peame mängu jätkama, sest vastasel juhul oleks meilt võib-olla karistuseks punkte ära võetud," sõnas Valencia kaitsja Jose Gaya Movistarile. "Diakhaby palus meil edasi mängida. Kui ta poleks seda öelnud, poleks meie sellega nõustunud."

Gaya lisas, et kuulis, mida Cala Diakhabyle ütles, kuid ei soostunud seda avalikustama. "See on väga kole solvang, mida ma ei taha korrata," tõdes Hispaania koondislane.

Juan Cala has remained silent the whole night.



His coach, Álvaro Cervera, believes he didn't say the racist slur. Cádiz also defended him.



Diakhaby stated to the ref that he was called "negro de mierda" by Cala, something which definitely needs no translating. pic.twitter.com/gpYVvxuHd2