Reinbok: oleme valmis tegema kõige paremat tulemust

"Otseloomulikult loodame, et Rapla tuleb, aga kindlasti oleme valmis ka Ventspilsi jaoks," lausus Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ETV spordisaates. "Teeme eeltöö ära. Praeguses seisus kõik mehed, kes meil on, on terved püsinud. Oleme valmis tegema kõige paremat tulemust."

Teisest veerandfinaalist selgub vastane Riia VEF-ile ning seal kohtuvad BK Ogre - Pärnu Sadam. "Eesti võistkondadele tuleb pöialt hoida. Usun, et mõlemal Eesti võistkonnal - nii Raplal kui ka Pärnul on kindlasti suur šanss jõuda kõrgele," lisas Reinbok.

Poolfinaalis on igal juhul soosik VEF. "Kuigi me sel aastal pole omavahel saanud mängida ja nemad on hooaja alguses Champions League'is teinud väga häid tulemusi, siis hooaja teine pool on ka nemad olnud natuke raskustes. Usun, et leiame need kohas, kus neid pigistama hakata," mõtles Reinbok võimalikule finaalile.

Põhiturniiri kokku võttes sõnas abitreener, et sel hooajal tuli koroonaviirus tõttu olla väga paindlik. "Olla valmis reageerima igasugustele olukordadele, teha plaane ümber ja olema kogu aeg löögivalmis."

"Juba hooaja alguses pidime esimest korda saama haigusega pihta ja tänu sellele meie kava muutus. Pidime hakkama oma plaane muutma," lisas ta.

"Järgnevalt sattusid sarnasesse olukorda ka teised võistkonnad ja see omakorda lõi sellise olukorra, kus kõik võistkonnad pidid oma graafikut muutma. See tähendas seda, et pidi mängima tihedamini ja ka meie riigisisesed tervisereeglid muutusid. Ka sellele pidi olema valmis reageerima."