Pärnu Sadam jäi alla Tal Techile

Võrdlemisi tasavägises mängus oli suurema osa ajast mõne punktiga ees TalTechi meeskond, kes kogu teise poolaja peale jäi vaid korraks kaotusseisu (54:55).

Viimasel veerandajal jõudis Pärnu ka viigini 70:70, mispeale TalTech läks uuesti ette 75:70, lasi pärnakad veel korraks lähemale (78:77), aga oli lõpuminutitel siiski parem.

Indrek Kajupank oli 23 punktiga võitjate parim. Pärnu mängujuhi Edon Maxhuni arvele jäi 24 silma ning kaksikduubliga tuli toime Linards Jaunzems: 14 punkti ja 11 lauapalli.

Pärnu on kaotanud nüüd Eesti-Läti liigas neli kohtumist järjest: kahel korral tuli tunnistada Rakvere Tarva paremust ja kuu aega tagasi lisaajal ka Kalev/Cramo oma. Pärast seda on peetud vaid Eesti meistriliiga mänge, mis aga kõik on lõppenud Pärnu võiduga.

Teises pühapäevases Eesti-Läti liiga kohtumises oli BC Kalev/Cramo võõrsil 100:78 (36:17, 25:15, 24:15, 15:31) üle Tallinna Kalev/TLÜ-st.

Viis Kalev/Cramo mängijat jõudis kahekohalise isikliku punktiskoorini, parim oli 16 silmaga Devin Thomas. Rauno Nurger sai kirja kaksikduubli (13 punkti, 12 lauapalli). Parker Van Dyke tõi kaotajatele 17 punkti.

Tabeliseis: 1. BC Kalev/Cramo 21-2, 2. Pärnu Sadam 17-7, 3. Rapla Avis Utilitas 13-11, 4. Tal Tech 11-13, 5. Rakvere Tarvas 10-13, 6. Tartu Ülikool Maks & Moorits 8-16, 7. Tallinna Kalev/TLÜ 3-21.