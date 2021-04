Vassiljev: võib-olla seis ei peegelda mängupilti, tegelikult oli raske mäng

"Võib-olla seis ei peegelda mängupilti. Tegelikult oli raske mäng. Esiteks segas tuul mängimist. Teiseks on see Viljandi mäng. Nad panid nii palju sel hooajal juurde, suudavad hoida palli. Pidime palju jõudu rakendama, et palli kätte saada," ütles Vassiljev ERR-ile.

Levadia neljast väravast koguni kolm sündisid penaltist. "Ma arvan, et penaltid olid väljateenitud. Võib-olla, kui polnuks penalteid, löönuks niisama neid väravaid. Ma arvan, et Viljandi tegi kõik selleks, et me niisama mängust neid väravaid ei lööks."

Vassiljev tunneb, et meeskond on hetkel heas sõiduvees. "Hooaja ettevalmistus ei olnud kõige parem, aga need kolm mängu näitasid, et sisu meil on. Vahet ei ole, mis ilm näitab, mis mängu peame mängima - suudame ikka oma kasuks pöörata ja kolm punkti võita. Tulemas on Nõmme Kalju ja Paide mängud ja me oleme selleks valmis!"

Tuleviku juhendaja Jaanus Reiteli sõnul on neil noor meeskond, kuid hoiatas Levadiat, et järgmistes omavahelistes kohtumistes avaldatakse tugevamat vastupanu. "See oli teada, et Levadia tuleb ja üritab kohe alguses kõvasti suruda. Mis siin ikka - pennal lõi alguses ka natuke jalad alt ära. Oleks tahtnud kauem nullis püsida. Kolm penaltit ühes mängus on ikka suhteliselt palju."

Tulevikul endal väga palju väravavõimalusi ei olnud. "Selleks on vaja meil tööd teha. Kui võtta arvesse, et meil on väga noor võistkond... välismaalased võivad vanemad välja näha, aga tegelikult on nad noored - ega siin midagi ei ole, igapäevase tööga tuleb neid treenida ja paremaks teha."

"Hooaja lõikes läheme kindlasti paremaks. Levadia võib arvestada sellega, et kõik järgmised kohtumised nende vastu on meie poolt palju paremad sooritused. Kaitsemäng oli organiseeritud, aga individuaalsed vead tulid sisse. Peame asjad üle vaatama ja korrektuurid tegema, aga noor võistkond - kõik tahavad areneda ja edasi minna," jätkas Reitel.

"Eks ikka tuleb kehvi hetki ja selliseid mänge sisse. Levadia ja Flora selle tiitli peale kemplevad - neil on õiges vanuses tugevad mängijad, igale positsioonile on võrdne vahetus. Kvaliteedivahe on praegu olemas."