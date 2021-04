Viljandi HC jäi Balti liiga nädalavahetusel alistamatuks

Järgmisel nädalavahetusel Klaipedas toimuvale finaalturniirile pääsevad neli meeskonda olid selged juba enne nädalavahetust. Poolfinaalides lähevad vastamisi Šviesa – Alytuse Varsa-Stronglasas ning Serviti – Dragunas.

Põhiturniiri kaks paremat kohtusid sümboolselt viimases voorus omavahel, ehkki tabelikohad enam muutuda ei saanud. Liider Šviesa tuli platsile puhanuna, Servitil oli all laupäevane võidumäng Varsa-Stronglasasi vastu. Aga sellist algust siiski ei oodanuks – Šviesa läks 5:0 ja 7:1 juhtima.

Põlvalased elasid vaikselt mängu sisse ning kahe värava kaugusele jõuti esmakordselt Mathias Rebase täpse karistusviske järel 16. minutil, kui seisuks 10:8 tuli. Uuesti rebisid leedukad vahe sisse ja Serviti ei suutnud ära kasutada kahemehelises ülekaalus mängimistki. Poolajaks juhtis Šviesa 17:13.

Teisel pooltunnil Serviti küll võitles, kuid vastased skoorisid kadestamisväärse efektiivsusega – mängu lõpuks oli see 67 protsenti. Lähemale kui kaks väravat põlvalased ei saanud ning tunnistasid Šviesa 31:28 paremust. Anatoli Tšezlov viskas Serviti kasuks üheksa, Tõnis Kase ja Ülljo Pihus neli väravat. Võitjate täspeim oli Valdas Drabavičius kümne tabamusega.

"Neljast poolajast kolmega sel nädalavahetusel võib rahul olla, tänase esimese pooltunniga mitte. Aga peamine eesmärk oli anda mänguminuteid palluritele, kes viimastes kohtumistes neid vähe saanud. Selle täitsime ja tegime täiesti normaalsed etteasted," hindas Serviti peatreener Kalmer Musting Eesti Käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

Viljandi HC ja Kaunase Granitas-Karys tulid mängule seisust, kus liigatabelis oli leedukatel punkt rohkem. Võõrustajad said värava-kahega ette ja 19. minutil tegi Mark Lõpp 12:9. Granitas haaras initsiatiivi, viskas neli vastuseta väravat, ent Viljandi lõpetas poolaja hästi ja Aleksander Pertelsoni tabamus saatis meeskonnad riietusruumi seisul 16:15.

Kohe teise poolaja algul lükkas Viljandi sisse uue käigu ning kaunaslased murdusid. Mikk Variku kiirrünnak aitas Viljandi 38. minutil viiega ette, 23:18 ja kümme minutit hiljem tuli Oliver Ruudu tabamusest juba 30:20. Lõpuvile kõlades tähistas Viljandi 37:26 võitu. Varik viskas kümme, Pertelson, Kristjan Koovit ja Hendrik Koks lisasid neli väravat.

"Mängupõuda ja pidevalt muutuvat ajakava arvestades kukkus päris hea nädalavahetus välja. Kuigi peale viienda koha midagi mängus polnud, siis tegime head etteasted. Paljud asjad õnnestusid ja tundub, et läheme mäng-mängult paremaks. Kui seda vormi nüüd veel realiseerida ka saaks," kommenteeris Viljandi peatreener Marko Koks.

"Balti liiga kokkuvõttes teeb enim rõõmu, et oleme selgelt lätlastele ja leedukatele lähemale nihkunud. Alistasime ju kodus Dobele Tenaxi, eilne viik Dragunasega on kindlasti saavutus ning võõrsil kaotusedki pole enam nii masendavad olnud kui paar aastat tagasi. Areng on nähtav ja see ju Balti liigas osalemise eesmärk ongi," sõnas Koks.

Kehras haaras mängu algul kontrolli külalismeeskond, saades 10:4 eduseisu ja juhtides 22. minutil endiselt kuue väravaga, 14:8. Võõrustajad ei kavatsenud leedukatele midagi kinkida ja algas uskumatu spurt. Dragunas ei saanud kaheksa järelejäänud minutiga kordagi palli Viktor Nikolajevi selja taha. Kehra aga tabas seitse korda järjest ning Tanel Vilksi kiirrünnakust mindi puhkepausile 15:14 eduseisus.

Daniil Gumjanov kasvatas teise pooltunni algul Kehra edu veelgi, kuid siis spurtis omakorda Dragunas. 42. minutil juhtisid leedukad 22:18 ja veel 53. minutil 28:25, ent Kehra ei alistunud. Siim Normak tõrjus 55. minutil vastaste karistusviske ja teisel pool platsi oli Gumjanov seitsmelt meetrilt täpne ning tablool oli 28:28 viik.

Normak tegi veel mitu head tõrjet, Sergio-Silver Kreegimaa väravast 75 sekundit enne lõppu 29:29 viik, kuid Deividas Virbauskase tabamus kaks sekundit enne lõpuvilet tõi 30:29 võidu Dragunasele. Gumjanov viskas Kehra kasuks kuus, Kreegimaa ja Indrek Normak viis väravat, üleplatsimehena tabas Virbauskas kaheksa korda.

"Kaalul midagi polnud, aga saime kustutada mängunälga ja noored võitlesid täna väga tublilt, tulles mitmel korral kaotusseisust välja. Balti liigast on selles mõttes kahju, et neljas koht ja finaalturniirile pääs olnuks täiesti reaalne, kui oleksime saanud kõik kohtumised ära pidada," arvas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Balti liiga põhiturniiri lõplik paremusjärjestus: 1. Vilniuse VHC Šviesa 40, 2. Põlva Serviti 35, 3. Klaipeda HC Dragunas 34, 4. Alytuse Varsa-Stronglasas 32, 5. Viljandi HC 27, 6. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 26, 7. Kaunase Granitas-Karys 26, 8. SK Tapa/N.R. Energy 20, 9. Dobele ZRHK Tenax 12, 10. Riia Celtnieks 8, 11. HK Ogre 2, 12. Ludza SK Latgols 2 punkti.