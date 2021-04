Tallinna Kalevi kapten superkarika võidust: esimene on eriti eriline

Möödunud hooaja meister ja karikavõitja FC Flora on viiekordne superkarika tšempion, kes on võitjaks kroonitud ka kolmel viimasel aastal, seejuures alistati eelmises superkarikafinaalis aasta tagasi just Tallinna Kalev suurelt 5:1. Reede õhtul ei maksnud kõik need tiitlid aga midagi. 18. minutil lõi Ljubov Maksimova Ketlin Saare karistuslöögist värava. Kuigi Flora survestas tublisti, pidas kalevlannade kaitse vastu ja nii võetigi ajaloo esimene superkarikas.

"Tohutult magus. See on ikkagi valdava enamuse jaoks kõige esimene karikas ja see esimene on ikka eriti eriline," lausus Kalevi kapten Maria Orav ERR-ile.

"Selle taga oli ikkagi eneseusk. Ma ei ütle esimest korda, aga see eneseusk on ikkagi läbi aastate meil vaikselt kasvanud ja meil oli [karika järele] väga suur nälg. Tahtmine oli suurem ja see tõi meile ka edu."

Kalevi hooajaeelne ettevalmistus kulges plaanipäraselt.

"Meil vedas natukene rohkem kui teistel, meil ei olnud karantiini, saime trenni teha ja pause ei olnud," kommenteeris Kalevi peatreener Maksim Rõtškov. "[Kalev on sel hooajal] muidugi tugevam."

"Meie puhul see suur pluss on ka stabiilsus. Meil ei ole olnud koosseisus suuri ümbermängimisi. Oleme leidnud ka just endale sobiva mänguformatsiooni. Kindlasti see stabiilsus on väga palju kaasa aidanud," arutles Mari Orav.

FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul ei tasu küsida, kas Flora on vahepeal nõrgemaks jäänud, sellega justkui devalveeritaks Kalevi tehtud head tööd.

"Ma arvan, Kalev on näinud väga palju vaeva: need mängijad on järjepidevamalt hakanud täitma neid juhiseid, mida treenerid neilt nõuavad ja neil on väga selge mänguplaan, millega meil oli ka eelmisel aastal aasta lõpus natuke probleeme, aga siis me ikkagi tulime sellega toime," arutles Ševoldajeva.

Küll aga möönis Ševoldajeva, et oma jälje jätsid kindlasti kolm isolatsiooniperioodi, mis naiskonna ettevalmistusperioodi kuu aja jagu kärpisid, lisaks on naiskonnas toimunud muutusi.