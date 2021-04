Flora hakkas Tammikule palka maksma, eesmärgiks on profinaiskonna loomine

Spordidirektor Norbert Hurda sõnul on sellise sammu astumine klubi kontoris kõne all olnud viimasel paaril aastal, kirjutab Flora koduleht. "Näeme naiste jalgpalli FC Flora sporditegevuse täisväärtusliku osana, mille näiteks on organisatsiooni sportliku juhtkonna ja treenerite regulaarsed klubi mänguviisi arendamise koosolekud, kus naiste pool võrdne osaline. Oleme alustanud naisjalgpallurite skautimisega ja soovime tõsta noorteliigades osalevate tüdrukute võistkondade sportlikku taset. Konkreetsed sihid oleme seadnud ka naisjalgpallurite karjääriplaneerimise korraldamiseks."

Hiljutisel kokkusaamisel esindusnaiskonnaga ütles Hurt välja, et aastal 2021 soovib klubi sõlmida lepingud veel kuni kolme esindusnaiskonna mängijaga ja järgmise kahe aasta jooksul tasustada kogu esindusnaiskonna. Päris elukutseliste võistkonna staatuseni jõudmine sõltub eelkõige võimalikust sportlikust edust, aga klubi tegeleb ka naiste jalgpallile eraldi toetajate otsimisega.

"Soovime liikuda edasi tulemustes, mis tähendab edukat mängimist nii Eestis kui ka UEFA naiste Meistrite liigas, mis on ainus rahvusvaheline klubivõistlus naiste jaoks. Naiste Meistrite liigat ootab ees formaadi muutus, seegi on motiveerinud meid edasi liikuma algselt planeeritust kiiremini. Naiste jalgpallis on tase ebaühtlasem kui meeste poole peal ja käärid tipu ning keskmikegi vahel suured, mis tähendab, et peame olema kannatlikud. Samas usume, et mängulise arengu kaudu on võimalik teha ka mõned kiiremad sammud," lisas Hurt.

FC Flora esindusnaiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul rõõmustab teda nii klubipoolne tähelepanu naiste jalgpallile kui ka suhtumine, mida naiskonna mängijad täna näitavad. "Amatööridena treenimine ja mängimine seab võimalustele piirid ja arvan, et oleme praeguseks üsna selle lähedal. Mõistagi annab mängijate tasustamine pühenduda soovivatele tüdrukutele lisavõimaluse."

FC Flora esindusnaiskond teeb oma hooaja ametliku avamängu 2. aprillil kell 18, kui Sportland Arenal minnakse Superkarika finaalis vastamisi hooajal 2020 meistriliigas hõbemedalid võitnud JK Tallinna Kalevi naiskonnaga.