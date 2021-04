Reedel selgub naiste Superkarika võitja

Esialgselt pidi kohtumine toimuma 21. märtsil, kuid Flora naiskonna eneseisolatsiooni tõttu lükkus mäng edasi. Kuigi traditsiooniliselt on Superkarika kohtumine naiskondade jaoks ka hooaja avalöök, siis möödunud nädalavahetusel tehti algust Meistriliiga hooajaga. Floral on esimene kohtumine veel ees, kuid Kalev alistas võõrsil 3:0 Viljandi Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskonna.

Mängu kohtunik on Triinu Vaher, keda abistavad Martin Altmets ja Kert Pulst. Neljas kohtunik on Voiteh Karnatsevitš.

Flora abitreener Ilja Monakov: "Viimane kontrollmäng näitas, et oleme õigel teel. Pühapäeval jätkame ja keskendume sellele, et kaitse oleks kontrolli all ja tasakaalus."

Kapten Kristiina Tullus: "Hooaeg on algamas ja seda taaskord Superkarikafinaaliga. Usun, et naiskond on valmis astuma väljakule ja pingutama endale seatud eesmärkide nimel kõvasti, et pärast mängu ainult häid emotsioone kogeda."

Kalevi abitreener Mattias Traublum: ,,Hooaja avamäng ees ootamas ja kohe karika peale. Hooaja ettevalmistus õnnestus läbida ilma probleemideta ja valdavalt jalgpalliväljakul mitte Zoomis. Loodetavasti suudame selle eelise enda kasuks pöörata, oleme mänguks 100% valmis."

Ründaja Emma Treiberg: ,,Üks karikas, kaks tiimi. Üks pall, kaks väravat. See millises väravas pall lõpetab, või kumb tiim karika pea kohale tõstab, on meie endi teha. Tahame, et raske töö saaks ka lõpuks tasutud. On aeg!"