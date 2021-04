Balti liiga põhiturniir lõpeb kuue Eesti – Leedu vastasseisuga

Nädalavahetusel pannakse punkt tänavusele käsipalli Balti liiga põhiturniirile. Neli finaalturniirile pääsevat meeskonda on juba selged, kuid kohad asetusteks poolfinaalis tuleb veel välja selgitada. Ainsa Eesti klubina nelja hulka kuuluv Põlva Serviti sõidab külla Alytuse Varsa-Stronglasasile ja Vilniuse VHC Šviesale.

Põhiturniiri võidu kindlustas sel nädalal Šviesa, sest sai koroonaviiruse küüsi langenud SK Tapa/N.R. Energylt loobumisvõidu ning on nüüd 38 punktiga püüdmatu. Servitil on 33, Varsa-Stronglasasil 32 ja Klaipeda HC Dragunasel 31 silma. Ülejäänud Eesti tiimid paiknevad hetkel 6.-8. kohal, Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 24 ning Tapa 20 punktiga.

Serviti kohtub laupäeval Varsa ja päev hiljem Šviesaga. Septembrikuistes kodumängudes esimest võideti 26:19 ja teisele jäädi 26:30 alla. "Tabeliseisu me liigselt ei vaata, keskendume oma mängule ning eks siis pühapäeval ole näha, kes meile järgmisel nädalavahetusel poolfinaalis vastu tuleb," sõnas põlvalaste peatreener Kalmer Musting.

"Igal juhul on nii sel kui ka järgmisel nädalavahetusel tugevad vastased. Meie allahindlust ei tee ja lähme iga kohtumist võitma. Tõsi, finaalturniiri silmas pidades me riske ei võta ja pisivigastustega meestele plaanime puhkust anda," sõnas Musting ja kinnitas, et Andris Celminši jaoks sai hooaeg põlvevigastuse tõttu läbi.

Kehra ja Viljandi on huvitaval kombel nii koduses meistriliigas kui ka Balti liigas hetkel võrdsete punktide peal. Finaalnelikusse pääsu eest enam ei heidelda, kuid nädalavahetusel võõrustatakse tugevaid Leedu meeskondi, kui külla saabuvad Klaipeda HC Dragunas ja Kaunase Granitas-Karys.

"Päris tore oli jälle võistlusmängus osaleda. Hakkas juba vaikselt ununema see emotsioon, mis platsi kõrval mängu jälgides tekib. Pole ei mina ega mängijadki sellises olukorras varem olnud," tunnistas kolmapäeval 48-päevaselt võistluspausilt naasnud HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi peatreener Mart Raudsepp.

"Nüüd tuleb mängijatesse uuesti enesekindlust süstida. Edasipääsuvõimalusi pole, aga koostöö leidmise nimel kuluvad leedukatega kohtumised marjaks ära. Tuleb muidugi targalt mängida, sest koosseis on õhuke – Dmõtro Jankovski ja Vladislav Naumenko pole veel mänguvalmis," lisas Raudsepp.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel:

3.04. 14.00 Alytuse Varsa-Stronglasas – Põlva Serviti

3.04. 18.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Kaunase Granitas-Karys

3.04. 18.00 Viljandi HC – Klaipeda HC Dragunas

4.04. 13.00 Vilniuse VHC Šviesa – Põlva Serviti

4.04. 13.00 Viljandi HC – Kaunase Granitas-Karys

4.04. 13.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Klaipeda HC Dragunas