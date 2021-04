Treier ei suutnud Sassarit Meistrite liiga ellujäämismängus võidule aidata

Algviisikusse kuulunud Kaspar Treier sai mänguaega 26,7 minutit ja viskas kaheksa punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/3). Lisaks võttis ta viis lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga, kirjutab Korvpall24.ee.

Sassari on vahegrupis nelja vooru möödudes ainsana võiduta, mis tähendab, et lootused veerandfinaali pääseda on kustunud. Bamberg asub kahe võidu ja kolme kaotusega kolmandal positsioonil.

6. aprillil peab Sassari ära vahegrupi eelviimase mängu, kui koduplatsil võetakse vastu Nymburk.