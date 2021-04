Käsipalli EM-valiksarja kodune mäng sai valitsuselt tingimusliku eriloa

Sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast, võib valitsus hiljem otsustada ka mängu ära jäämise. Võistlust tohib läbi viia väga rangete usaldusmeetmetega ning tihedas koostöös terviseametiga.

"Tegemist on valikmänguga, mille võit võib viia Eesti koondise ajaloos esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile," seisis vabariigi valitsuse pressiteates.

Rahvusvahelised spordialaliidud on kehtestanud lisaks võistluste korraldamise nõuetele ka viiruse leviku tõkestamiseks usaldusmeetmed, mis paljudel spordialadel on karmimad, kui riigis kehtestatud nõuded.

Valikturniirilt pääseb 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile 20 meeskonda – kaheksa alagrupi kaks paremat ning lisaks neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist. Kaks korraldajamaad ning eelmise EM-i kaks esimest ehk Hispaania ja Horvaatia said otsepääsme.

Eesti on ühes alagrupis Austria, Saksamaa ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Hetkel on seis intrigeeriv. EM-valikturniiri 2. alagrupis on kõigil meeskondadel peetud neli mängu ja ees veel kaks. Saksamaa juhib täisedu kaheksa punktiga, bosnialastel on neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Eesti koondisel seisab ees kodumäng Austriaga ja võõrsil kohtumine Saksamaaga. Bosnia ja Hertsegoviinal jääb mängida kodus Saksamaa ja võõrsil Austria vastu. Eeldades, et suursoosik Saksamaa võidab mõlemad kohtumised, Eesti alistab Austria ning viimane omakorda Bosnia ja Hertsegoviina, lõpetab kolm meeskonda nelja punktiga. Siis saab määravaks omavaheliste mängude väravate vahe. Eesti on bosnialaste vastu ühe väravaga plussis, kuigi kaotas võõrsil Austriale 28:31.