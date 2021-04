Eesti Vehklemisliit otsib uut peasekretäri

Sooviavaldust koos motivatsioonikirja ja elulookirjeldusega oodatakse 20. aprillini aadressil evl@vehklemisliit.ee. Kandidaadilt eeldatakse pühendumist ja initsiatiivikust, et tagada alaliidu igapäevaprotsesside laitmatu toimimine.

"Kahtlemata on lähituleviku prioriteet Eesti epeenaiskonna ettevalmistus ja osalemine Tokyo olümpiamängudel," rõhutas Eesti Vehklemisliidu president Indrek Paal alaliidu pressiteate vahendusel.

"Loomulikult on oluline vehklemise, vehklemisklubide ja sportlaste areng juba järgmist olümpiatsüklit silmas pidades. Tähtis on, et alaliidu juhatuse ja peasekretäri töö võimaldaks treeneritel ja sportlastel keskenduda sportlikele saavutustele."

"Soovin tänada ja tunnustada lahkuvat peasekretäri Heino Märksi ning soovin talle edu uutes väljakutsetes," lausus Paal.

Eesti Vehklemisliit koondab 11 klubi ja 547 harrastajat. Taasiseseisvunud Eesti vehklejad on võitnud kokku 75 tiitlivõistluste medalit.