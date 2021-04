Rootsi laskesuusatajad lõpetasid hooaja 12-tunnise väntamisega

Rootsi hetke parim meeslaskesuusataja Sebastian Samuelsson postitas sotsiaalmeediasse foto sellest, kuidas tema ning koondisekaaslased Jesper Nelin ja Malte Stefansson väntasid trenažööril.

"307 kilomeetrit ja 5400 tõusumeetrit," kirjutas 24-aastane laskesuusataja teisipäevase ettevõtmise juurde. "Vaevalt olen ma läbinud sellist füüsilist pingutust nagu täna."

Samuelsson lisas Rootsi väljaandele Expressen, et mõte läbida 12-tunnine katsumus tekkis hooaja jooksul ning laskesuusatajad soovisid tõestada endale, et nad on tugevamad, kui ise arvavad. "Mu jalad valutavad jubedalt. Ma suudan vaevu kõndida," lisas ta.

Sotsiaalmeedia jäädvustustelt paistab, et sportlased kostitasid end ka mitte kõige tervislikuma toiduga. "Me tellisime pitsat. Me ei soovinud sadulast lahkuda ning üritasime pedaalida ja süüa samal ajal. Käisime ka tualetis nii kiirelt kui võimalik. Keegi ei tahtnud maha jääda."

Tänavuselt hooajalt teenis Samuelsson oma karjääri esimese individuaalse MK-etapivõidu ja lõpetas sarja kokkuvõttes kuuendana. Pokljuka MM-ilt lisandusid hõbemedal jälitussõidust ning veel kolm medalit teatesõitudest.