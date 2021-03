Kehra naasis 48-päevaselt pausilt võiduga Raasiku/Mistra üle

Kehra meeskonna viimane liigamäng jäi nii kaugele kui 48 päeva taha. Vahepeal oldi juba tagasi treeningul ja mängudki planeeritud, kuid salakaval viirus ründas uuesti. Aruküla spordihoones oli põhimeestest puudu siiski võõrleegionäride kolmik Dmõtro Jankovski, Artjom Buš ja Vladislav Naumenko ehk täiskomplekt tagaliinimehi.

Eelnevalt toodut arvestades polnud üllatus, et kehralaste mängumootoris oli piisavalt roostet. Lisaks tõrjus suurepäraselt kodumeeskonna väravasuul Kristian Käbi ning rünnakul leiti algul korduvalt joonelt Taavi Tibar. Naiste rahvuskoondise peatreener viis Raasiku/Mistra 2:1 ja 4:2 juhtima.

Peagi hakkasid tabama teisedki kogenud pallurid ja Sten Toomla suurendas edu 7:3 peale, mis sundis Kehra peatreener Mart Raudsepa aja maha võtma. Minikoosolekul räägitu toimis, hästi tabas mitmel korral Sigmar Seermann ning David Mamporia tõi 22. minutil tabloole 8:8 viigi. Kui juba hoog sisse saadi, oli Kehrat raske peatada.

Peaaegu kõik raasikulaste visked maandusid kas blokis või väravavaht Viktor Nikolajevi valduses ning 8:1 vahespurdi lõpetuseks tegi Daniil Gumjanov karistusviskest tänavuse Eesti karikavõitja eduseisuks 11:8. Poolajapausile mindi Kehra juhtimisel 14:10, sealt naastes külalismeeskond ohje käest ei andnud.

Reedel 19. sünnipäeva tähistav Sergio-Silver Kreegimaa tõi kohtumise suurima edu – 16:10. Raasiku kasutas seejärel oivaliselt ära arvulise ülekaalu ja Rasmus Variku tabamuse järel oli seis 16:13. Veel paaril korral jõuti sama vaheni, ent lähemale ei saadud kuidagi kuniks mängukellal tiksus 55. minut.

Toomla tabas siis seisuks 24:22 ja kaks minutit hiljem tuli Raigo Pennula täpsest viskest 25:23, kuid Kehra pani kaitse uuesti lukku ning võttis 28:23 võidu. Gumjanov viskas võitjate kasuks seitse, Kreegimaa ja Seermann viis väravat. Kaotajatel tabas Tibar kaheksa ning Toomla ja Marko Slastinovski neli korda.

Heitlus poolfinaalasetuste eest jätkub ülimalt pingelisena. Põhiturniiri võidu kindlustanud Põlva Serviti selja taga on nii Tallinnal, Viljandi HC-l kui ka Kehral 19 punkti. Omavaheliste mängude hetkesaldo asetab kolmiku just sellisesse järjekorda, ent Kehral seisavad veel ees kohtumised Tallinna ja Viljandiga ning viimasel on konkurentidest kaks mängu enam peetud.