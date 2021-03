Poola klubi lõpetas Robert Tähega lepingu

Veerandfinaalseerias Belchatowi Skra vastu trauma saanud 27-aastase Tähe jaoks tähendas see kindlasti hooaja lõppemist ja täna, 31. märtsil teatas klubi sotsiaalmeedias lepingu lõpetamisest.

Täht selgitas Delfile, et otsuse taga oli tema vigastus ja soov tulla seda Eestisse ravima. "Enne äratulekut lõpetasime lepingu, et asi oleks korrektne. Kuna oli selge, et minu jaoks oli hooaeg juba läbi, siis avaldasin soovi tulla ravima koju. Rääkisin läbi nii peatreeneri, meeste kui ka klubi presidendiga, kõik said aru. Leppisime asjad kokku ja siis lõpetasime lepingu," selgitas Täht klubi poolt täna avaldatud uudist.

Resoviale tal mingeid etteheiteid ei ole. "Klubi oli valmis, et olen seal lõpuni ja minu ravi eest hoolitsetakse. Kui aga sai selgeks, et minust kasu enam ei ole, siis tundsin, et ka vaimsele tervisele mõjuks paremini, kui tulen tagasi."

Mehe järgmise hooaja pärast fännid muretsema ei pea - leping on juba sõlmitud. "Võin öelda, et leping on sõlmitd, aga kuhu lähen ja mis klubi see on, seda ma praegu avaldada ei saa," viitas Täht tõsiasjale, et uudise avaldab klubi endale sobival ajal.

Rzeszowi klubi, kelle ridadesse kuulub teinegi Eesti koondislane Timo Tammemaa, kaotas veerandfinaalseeria Belchatowile mängudega null-kaks ja langes konkurentsist.