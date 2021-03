Naljapäeva puhul viib võrkpallilaste virtuaaltreeningu läbi Niinemets

Niinemetsa treening toimub 1. aprillil kell 15.30-16.30. Niinemets on 1. aprilli puhul lubanud lisada trenni ka tubli annuse huumorit. Lastel on võimalus ka näitlejalt küsimusi küsida. Selles trennis palutakse lastel võimalusel appi võtta ükskõik, millise ala palli (võrkpall, jalgpall, tennise pall või kasvõi sokipaarist isetehtud väike pall). "Teen sellise trenni nagu omal ajal Mati Meriranna juures tegime," lubas Niinemets.

Noorteklassis käis Niinemets Rakveres võrkpallitrennis legendaarse Meriranna juures. Merirand meenutab kunagist õpilast nii: "Tõnis alustas teistest hiljem, aga tal oli väga hea koordinatsioon ja ta oli väga sitke. Omandas kõike lennult, vaatas, mis teised tegid ja tegi järele. Temast oleks võinud teha misiganes ampluaaga mängija. Tõnis torkas juba noorteklassis silma lõbusa naerutajana, oli tõeline seltskonna hing."

Et see nädal on pühade tõttu lühem, on sel nädalal treeningud neljal päeval, misjärel jätkuvad järgmisel esmaspäeval.

Treeningud 29. märts – 1. aprill:

29. märts kell 17-18 Anna-Liisa Sutt

30. märts kell 15.30-16.30 Andri Aganits

31. märts 17-18 Bryan Romano Farani. Brasiilia Superliigas koos maailma ühe parema mängija Gibaga mänginud endine profivõrkpallur (treening toimub inglise keeles).

1. aprill 15.30-16.30 Tõnis Niinemets.

Kõikidesse trennidesse pääseb siit.

(Meeting ID: 729 254 3837, passcode: 707132)