Musting Põlva edukast eurohooajast: töö hakkab ära tasuma

Tugevuselt kolmanda eurosarja ehk EHF European Cupi veerandfinaalseeria kordusmängus jäädi võõrsil 25:29 alla Rootsi kõrgliigaklubile Ystads. Kuna nädal varem kaotati samale vastasele kodus viie tabamusega, siis langes Serviti kokkuvõttes üheksaväravalise allajäämisega konkurentsist.

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting rääkis Vikerraadio kuulajatele, kuidas kulges Ystadsiga vastase saalis peetud kohtumine.

"Teine mäng oli palju palju võrdsem. Kui esimeses mängus jäime kohe alguses trammi alla ja suurelt taha ning ronisime esimese poolaja lõpuks viigiseisu, aga jäime teisel poolajal jälle kindlalt taha, siis Rootsis oli kordusmäng absoluutselt teistmoodi. Skoori poolelt oli algselt initsiatiiv isegi meie käes ja siis hakkasid rootslased kergelt eest ära minema, kuid vahed erinevalt avamängust suureks ei läinud," lausus Põlva juhendaja.

"Mäng kulges üle 20 minuti punkt-punktis. Selline mäng kulges kuni 52. minutini, kus saime uuesti viigi ja meil olid omad võimalused juhtima minna. Kahjuks mängu lõpp ja päris viimased minutit ei olnud meie poolt õnnestunud. Kui ülejäänud mängu suutsime mängida oma hetkevõimete piiri lähedal, siis päris lõpu mängisime ebakindlalt. Sellevõrra olid need mängud täiesti erinevad: meil oli teises mängus reaalne võimalus mänguvõitu püüda, aga asi päädis tänu õnnetule lõpule kahjuks miinus neljaga."

"Hispaanlasest kohtunikepaar oli [korduskohtumises] päris konkreetne. Kui Põlvas olid kohtunikud tšehhid ja mitmeski olukorras jäid kaheminutilised karistused vastasele andmata ja meil oli eemaldamisi rohkem, siis Rootsis eemaldati vastupidiselt neid rohkem. Kui aga eemaldamistest rääkida, siis olime meie raskustes enda ülekaalu realiseerimisega. Seda oli palju ja see oli antud mängu üks väheseid teemasid, millega ma rahule ei jäänud," tunnistas Musting.

Rootslaste vastu peetud avamängus polnud Serviti kaitse ja väravavaht piisavalt heal tasemel, kuid kordusmängust rääkides kiitis Musting ka kogenud Eston Varuskit, kelle tõrjete abil teise poolaja alguses seis viigistati.

Väravate viskamine jagunes teises kohtumises rohkemate meeste vahel, kuid Mustingu hinnangul jäi veidi puudu selgest liidrist. Edasipääsu taotlemiseks olnuks vaja kahte ideaalset mängu.

"Paraku ei ole me veel täna nii hea võistkond, et suudaksime kaks mängu nii kõvasti mängida. Mängu teeb ikkagi peale väravavahi ja meeskondliku kaitse suuremalt jaolt ära ikkagi tagaliin ning see on meil täna noor ja seoses [Andris] Celminši eemalejäämisega muutus ta veel nooremaks. Seal seda ebastabiilsust tänu vanusele tuleb ilmselt rohkem ette," arutles Põlva peatreener.

Kokkuvõttes oli Serviti hooaeg Euroopa käsipalliväljakutel igal juhul kordaminek. EHF European Cupi avaringist pääseti edasi mänguvabalt, aga seejärel alistati Praha ja Saratovi meeskonnad. Noor põlvkond esines hästi, rootslaste vastu paistis näiteks silma joonemängija Ülljo Pihus.

"Aastatepikkune töö hakkab ära tasuma ja olime roninud keskmise taseme lähedale. Eurosarjades ei saa aga üle ega ümber loosist. Arvan, et saime loosiga järk-järgult tugevamaid vastaseid ja ehk meil vedas, et saime läbi nende mängude oma võistkonda hästi palju kasvatada," lisas Musting.

Serviti hooaeg jätkub nüüd tähtsate mängudega Balti liigas. Nädalavahetusel peetakse viimased põhiturniiri kohtumised ja uuel nädalal peaks Leedus toimuma finaalturniir, kus osalevad kolm Leedu klubi ja Põlva Serviti.