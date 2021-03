Karmilt kukkunud Norra suusahüppaja ärkas koomast

27-aastane Tande kukkus karmilt neljapäevase võistluse proovivoorus, kaotades hüppe ajal kontrolli. Norralane kukkus rängalt vastu hüppemänge ja veeres suurel kiirusel mäest alla. Esmalt anti talle kohapeal umbes pool tundi esmaabi ning seejärel transporditi ta helikopteriga Ljubljana haiglasse.

Kui Tande võistluspaigast ära viidi, oli ta teadvusetu ega hinganud iseseisvalt, mistõttu vajas ta intubeerimist. Seejärel aga tema olukord stabiliseerus ning norralane viidi haiglas meditsiinilisse koomasse. Tandel diagnoositi rangluumurd, lisaks said viga tema kopsud.

Nädalavahetusel aga hakati norralast tasapisi koomast äratama ja esmaspäeva hommikul teatati Sloveeniast, et Tande on juba võimeline rääkima ja tunneb ka inimesi ära. "Ta rääkis enda ema ja tüdruksõbraga ja tundis nad ära. Kõik on hästi," ütles Norra hüppekoondise spordijuht Clas Brede Braathen NRK-le. "Meil on väga hea meel, et nad on nüüd temaga."

"Oleme äärmiselt õnnelikud, et Daniel on ärkvel ja tal läheb hästi," sõnas Norra koondise peatreener Aleksander Stöckl. "Täname meditsiinipersonali Planicast ja Ljubljanast. Loodan, et Daniel saab peagi koju sõita ja taastub sajaprotsendiliselt."

Norra suusaliidu teatel võeti Tande varahommikul kohaliku aja järgi kell kuus juhitavalt hingamiselt ära ja kõik läks hästi. "Perekond on temaga ja ta suudab juba ka rääkida," ütles Norra koondise arst Guri Ranum Ekas.

Tande lähedased jõudsid Sloveeniasse pühapäeval, kui noormees oli juba vaikselt ärkamas. "Oli väga hea haiglasse jõudes näha Danieli ärkamas ja et ta oli juba enda moodi," seisis perekonna meediale saadetud avalduses. "Viimased päevad on olnud rasked ja täis ootamist. Aga on hea teada, et Danieli eest on väga hästi hoolt kantud."

Braathen kiitis taaskord meedikute tööd. "Kukkumisest kuni intensiivravipalatisse jõudmiseni kulus vaid 59 minutit, ta on olnud pideva tähelepanu all ja tema ravi on olnud kõrgeimal tasemel," kiitis Braathen.