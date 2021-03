Võõrsil mängivad Eesti käsipallurid viskasid nädalaga pea 70 väravat

Soomes lõppes Eesti pallurite hooaeg sel korral varakult. Eelmisel nädalal jäid meistrisarja veerandfinaalseerias kaotajaks nii Kristo Voika kui ka Ott Varik. Poolfinaali jõudis siiski Helsingi Dicken, kus abitreeneriks Valdar Noodla. Dicken alistas kindlalt Voika koduklubi Helsingi IFK, olles kahes mängus parem 36:14 (18:4) ja 34:22 (18:16).

Kristo Voika: hakkan treenima koondisemängudeks

HIFK-i suurte kaotuste üheks põhjuseks oli kindlasti meeskonna parima snaipri Voika puudumine. "Loobusin veerandfinaalidest perekondlikel põhjustel – detsembris sündinud imearmas pisitüdruk vajas mind kodus. Olles nüüd nädala temaga kodus veetnud, saan aru, et tegin õige otsuse," sõnas tänavu Soomes 107 väravat kõmmutanud Voika.

"Hooaeg HIFK-iga oli minu jaoks isegi pisut üllatav. Ei oodanud, et olen skoorimises Soome liiga tipus. Samas oli see veidi kasutu, sest paljudes mängudes jäi ikka paar väravat võidust puudu. Hindan hooaja kokkuvõttes rahuldavaks. Nüüd pärast väikest puhkust alustan treenimist, et olla koondisemängudeks Austria ja Saksamaa vastu vormis," sõnas Voika.

Varik oli Siuntio IF-i särgis heas hoos, visates kolme mänguga veerandfinaalseerias 20 väravat. SIF jäi aga mängudega 1:2 alla põhiturniiri tagapool lõpetanud Grankulla IFK-le. Otsustav kohtumine kaotati laupäeval kodusaalis 29:32 (14:19), hooajaga 102 väravat visanud Varik sai kirja kaheksa tabamust.

Magusa võidu noppis Rumeenia meistrisarjas Bukaresti Steaua, alistades ACS HC Buzau 28:27 (14:14). Viimast minutit kaotusseisus alustanud pealinlaste võiduvärava viskas Nemanja Grbovic koos lõpusireeniga. Martin Johannson sai Steaua särgis protokolli ühe tabamuse.

Tšehhis lõppes kõrgliiga põhiturniir. Martin Grištšuk ja Praha HC Dukla alistasid möödunud nädalal põhiturniiri võitnud HCB Karvina 28:26 (12:12), ent jäid siis 29:30 (16:15) alla Nove Veseli TJ Sokolile. Grištšuk viskas kahe mänguga neli väravat. Dukla lõpetas kolmandal astmel ja kohtub veerandfinaalis HK FCC Mesto Lovosicega.

19 tabamust Roobalt, võiduvärav Molkovalt ja draamakuninga tiitel Patrailile

Edukas oli möödunud nädal Mait Patraili jaoks. Teisipäeval sai Rhein-Neckar Löwen EHF Euroopa liiga kaheksandikfinaali avamängus väärtusliku 27:25 (13:14) võidu võõrsilt Horvaatia klubi Našice RK Nexe üle. Ühe värava visanud Patrail oli oluliselt tähtsamas rollis laupäeval, kui Löweni koduleht nimetas eestlase mänguülevaate pealkirjas "draamakuningaks".

Nimelt alistasid "lõvid" Saksamaa Bundesligas kodusaalis TSV GWD Mindeni 29:27 (14:14), kusjuures võõrustajate kaks viimast tabamust viimase 100 sekundi jooksul kirjutati just Patraili arvele. Kokku kolm väravat ja ühe resultatiivse söödu kirja saanud kaheksakordse Eesti parima käsipalluri koduklubi jätkab Bundesligas neljandal kohal.

Samas eurosarjas, kus Patrailgi, mängis kaheksandikfinaali avamängu ka Moskva CSKA ning jäi võõrsil 31:33 (15:18) alla taanlaste GOG Handboldile. Dener Jaanimaa viskas CSKA kasuks viis väravat. Laupäeval sai CSKA kindla võidu Venemaa kõrgliigas, olles 36:24 (21:10) üle Tšeljabinski Dinamost. Jaanimaa viskas kolm väravat ja andis kaks resultatiivset söötu.

Tõelises skoorimishoos on viimastel nädalatel Nice'i Cavigal Handballi paremäär Jürgen Rooba. Eelmisel nädalal tabas ta Prantsusmaa esiliigas vastavalt 12 ja seitse korda, kuid punktilisa nizzalased ei teeninud. Napilt jäädi alla nii JS Cherbourg'ile 31:32 (15:16) kui ka Valence HB-le 29:31 (14:17).

Ehkki Rooba püstitas hooaja isikliku skoorirekordi, ei kuulu nädala resultatiivseima Eesti mängija "auhind" talle. Alina Molkova tabas 13 korda, visates ka võiduvärava 40 sekundit enne lõppu, kui CHEV Diekirch alistas Luksemburgi meistriliigas HB Museldalli 25:24 (15:12). Molkova ületas sellega ka saja liigavärava piiri, olles kümne kohtumisega kirja saanud 104 tabamust.