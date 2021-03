VAATA OTSE | Anier viis Eesti koondise juhtima

Mängu esimese veerandtunni jooksul ründas rohkem Valgevene, aga väga ohtlikud võimalused puudusid mõlemal meeskonnal.

26. minutil proovis tugeva kauglöögiga Anier, aga väravavaht jäi palli teekonnale ette. Eesti esimene pealelöök selles mängus.

31. minutil saatis Lilander Anieri suunas pika söödu. Eesti ründaja sai kaitsjatest jagu ja saatis palli tugeva löögiga väravasse!

Eesti algkoosseis: Matvei Igonen, Michael Lilander, Märten Kuusk, Maksim Paskotši, Henrik Pürg, Rauno Alliku, Markus Poom, Bogdan Vaštšuk, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen, Henri Anier.

Enne mängu:

Esimeses MM-valiksarja kohtumises kaotas Eesti jalgpallikoondis Tšehhile 2:6. Valgevenega on varem kohtutud kaheksal korral, neist viimati 2019. aasta oktoobris, kui EM-valikturniiril jäädi väravateta viiki. Eesti on Valgevenet võitnud neljal korral, kuid viimane kord jääb aastasse 2006. Toona oli rahvuskoondis maavõistluses vastasest üle 2:1.

"Valgevene, eriti praeguses olukorras, on meile igas valikturniiris väljakutsuv ülesanne. Nad mängivad slaavi jalgpalli - neile meeldib palliga mängida, nad on tehnilised, kiired ja kogemustega mängijad. Kui mõtleme, et see mäng tuleb karvavõrdki kergem, siis eksime. Peame olema veel paremini valmis, et siin šansse omada. Valgevene on kvaliteedilt väga hea vastane," lausus Reim reedesel pressikonverentsil.