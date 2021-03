TÄNA OTSE | Selevko asub vabakavaga olümpiapääset püüdma

Vabakava eel hoiab liidripositsiooni kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, 26-aastane jaapanlane Yuzuru Hanyu, kes sai lühikava eest 106,98 punkti. Teist kohta hoiab tema kaasmaalane, mullu Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud Yuma Kagiyama 100,96 silmaga ning kolmandat viimasel kahel MM-il kulla võitnud 21-aastane ameeriklane Nathan Chen 98,85 punktiga. Neljas on 2018. aastal pronksi võitnud venelane Mihhail Koljada (93,52).

19-aastane Aleksandr Selevko sai lühikava eest 70,74 punkti, mis andis 24. koha. Kahekordsel Eesti meistril on veel võimalik heidelda olümpiapääsme eest. 30 kohast jagatakse MM-il välja 24. Selevko esitab vabakava esimese grupi esimesena kell 12.07.

Mullu jäi MM koroonapandeemia tõttu ära, kuid 2019. aastal Jaapanis pidi Hanyu kodupubliku ees tunnistama Cheni selget paremust. Nende vahe oli toona üle 22 punkti. Pronksi võitis kaks aastat tagasi ameeriklane Vincent Zhou, kes ebaõnnestus Stockholmis lühikavaga täielikult. Ta sai selle eest 70,51 punkti, mis on 39,87 silma vähem tema isiklikust rekordist, ja jäi esimesena vabakava esitajate hulgast välja.

Meeste üksiksõidu vabakava maailmarekord on 224,92 punkti, mida hoiab enda nimel Chen. Ühtlasi on ameeriklase käes ka lühikava ja vabakava kogusumma rekord, milleks on 335,30 punkti.