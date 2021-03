Vennad Roihud jäid olümpiapääsmest kolme riigi kaugusele

"Regatt koosnes kolmest kvalifikatsiooni- ja kolmest finaalsõitude päevast. Vorm oli meil hea ja olime kevadel saanud trenni teha nii nagu plaanisime. Esimesel kvalifikatsioonipäeval oli meil üks protestiolukord, kus inglased kaebasid meie peale piiripealse olukorra tõttu, mille peale meid diskvalifitseeriti. Selle tulemusena me kuldlaevastikku olümpiakonkurentsi ei pääsenud ja pidime jätkama hõbelaevastikus," rääkis Juuso Roihu.

"Hõbelaevastikus tegime head sõitu ja võistluse teise poolega võib igati rahule jääda. Olümpiakohtadele käis võitlus põhiliselt Iirimaa, Belgia ja Itaalia paatkondadega ning soovime õnne Iirimaa paatkonnale, kellel õnnestus regatt väga hästi ja kes sai siit olümpiakoha."

Henri Roihu lisas: "Meil on viimastel võistlustel olnud tavaks võidelda 25. koha piirimail ja nii nagu eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel nii ka siin jäime ühe punktiga kuldlaevastiku ukse taha. Hõbelaevastikus suutsime konkurendid kindlalt seljatada."

"Oleme viis aastat treeninud poistega 49er klassis ja areng on toimunud igal aastal väga kiires tempos. Selle talve ettevalmistus läks nii nagu lootsime, saime konkurentidega treenida ja võistelda Vilamouras. Siia oli tulnud seitse tugevat Euroopa riiki, kes veel ei olnud saanud olümpiapääset. Mõned neist olid meist siiski tugevamad ja oleksime pidanud jõudma esikolmikusse, et siit olümpiakoht saada. See ei olnud meile veel jõukohane," märkis treener Maria Veessaar.