Eesti-Läti korvpalliliiga finaalturniir peetakse Riias

Kuna käesolev hooaeg on koroonaviiruse tõttu olnud ettearvamatu ja mitmed mängud on tulnud edasi lükata, pääsevad kohamängudele need meeskonnad, kes on 4. aprilli seisuga oma riigi arvestuses põhiturniiri võiduprotsendi alusel kolm esimest. Paremusjärjestus lüüakse lukku sõltumata sellest, kas kõik põhihooaja mängud on selleks hetkeks mängitud või mitte. Nii Eesti kui Läti esimene võistkond pääseb otse poolfinaali, teised alustavad kohamänge veerandfinaalist (EST 3. vs LAT 2. ja EST 2. vs LAT 3.).

Juhul kui keegi TOP 3 klubidest määratakse isolatsiooni, pakutakse finaalturniiril osalemise võimalust vastavalt paremusjärjestusele 4.-7. koha võistkondadele.

"Tänast olukorda arvestades on mulli formaat ainuvõimalik lahendus. Loodame, et saame lõppvõistlusel lähtuda sportlikust printsiibist ehk kohamängudele jõuavad mõlema riigi kolm parimat, kuid nagu käesolev hooaeg näidanud on, tuleb ootamatusteks valmis olla. Mullis lähtume EM-valikmängudele sarnastest reeglitest, kõik asjaosalised testitakse vahetult enne mänge, liikuda tohib hotellist saali ja tagasi ning kokkupuuted hoitakse minimaalsed," sõnas Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

Veerandfinaalmängud toimuvad 8. aprillil, poolfinaalid 10. ja medalimängud 11. aprillil.