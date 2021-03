TÄNA OTSE | Jäätantsu esipaari puudumine muudab medaliheitluse tihedamaks

Stockholmis jätkuval iluuisutamise MM-il on reedese esimese alana kavas jäätantsu rütmitants. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.40.

Viimased kuus aastat on jäätantsu kuldseks paariks olnud Gabriella Papadakis - Guillaume Cizeron. Alates 2015. aastast on prantslased kroonitud neljal korral maailma- ja viiel korral Euroopa meistriteks, 2018. aastal teeniti PyeongChangi olümpial hõbemedalid ning samuti on nende käes jäätantsu maailmarekordid.

Stockholmis prantslasi kohal ei ole, sest Papadakis ja Cizeron on otsustanud keskenduda järgmisele hooajal ning Pekingi olümpiamängudele. See tähendab, et igal juhul selgub Rootsis uus maailmameister.

Parima isikliku rekordiga (220,42 punkti) tulevad jääle valitsevad Euroopa meistrid, venelased Viktoria Sinitsina - Nikita Katsalapov. Mõlemad põdesid aasta lõpus läbi koroonaviiruse. Katsalapovi sõnul pääses tema kergelt, kuid Sinitsiva jaoks oli viirus raskekoelisem ning kahjustas tema kopse.

Kindlasti tahavad kõrgesse mängu sekkuda tunamullu Sinitsina - Katsalapovi järel pronksile tulnud USA paar Madison Hubbell - Zachary Donohue, kes olid 2018. aastal Milanis Papadakise ja Cizeroni järel teised. Samuti tulevad jääle 2015. aasta MM-hõbemedalistid Madison Chock - Evan Bates.