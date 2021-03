VAATA OTSE | Kiibus kindlustas vabakavaga olümpiakoha

Lühikava eest teenis 18-aastane Kiibus 59,65 punkti, mis andis talle 19. koha. Tänast vabakava esitab eestlanna esimese grupi viimase võistlejana ning tuleb jääle Eesti aja järgi kell 19.46. Vabakavas on tema isiklikuks rekordiks mullu Euroopa meisrivõistlustel teenitud 121,54 punkti.

Kiibusel on jätkuvalt hea võimalus Eestile kindlustada olümpiapääse. Lühikava tulemuste alusel on praegu kolm OM-pääset taskus venelannadel, Jaapanil, USA-l ja Lõuna-Koreal. Et Belgia ainus naisüksiksõitja on lühikava järel esikümnes, võidab ta praegu oma riigile kaks OM-piletit.

Kiibus on OM-kohtade jagamise arvestuses praegu 22. kohal, Stockholmis läheb jagamisele 24 OM-piletit. Samas on vahed väikesed - praegu esimesena OM-kohast ilma jääv hiinlanna Chen Hongyi kaotab eestlannale kõigest 0,8 punktiga.

"Kindlasti olen enda üle uhke, et suutsin selle vägagi pingelise olukorraga toime tulla, eesmärk oli 24 hulka tulla ja mitte seda OM-piletit käest ära anda," rääkis Kiibus lühikava järel intervjuus ERR-ile.

"Ma arvan, et sellist nii suurte pingete ja ootustega võistlust ei ole mul veel olnud," tõdes eestlanna. "See oli täiesti uus ja omaette kogemus."

Lühikava järel on esikohal 81 punkti kogunud 16-aastane venelanna Anna Štšerbakova, teine kohtunikelt 79,08 punkti saanud jaapanlanna Rika Kihira ning kolmas 78,86 punktiga 2015. aasta maailmameister Jelizaveta Tuktamõševa. 16-aastane vabakava maailmarekordinaine Aleksandra Trussova sai oma soorituse eest vaid 64,82 punkti.

Venekeelset otseülekannet näeb kanalist ETV+.