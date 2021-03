Eesti esindaja valiti Euroopa ühendava spordi arendamise töögruppi

"Ühendav sport on eriolümpia ülemaailmse arengukava üks lähiaastate prioriteete. Eesti on väike riik ja saame töögrupi kogemusi kindlasti koju tuua ning siin huvitavaid projekte ellu viia," ütles Möll.

Eestis on eriolümpia ühendava spordi tegevusi korraldanud juba 2014. aastast alates. Oleme ühendava korvpalli võistkonnaga edukalt võistelnud 2015. aasta Los Angelese maailmamängudel. 2021. aasta Kaasani maailmamängudeks treenib Järvamaal ühendav saalihoki meeskond. Seni on Eestis toimunud põhiliselt rekreatsioonipäevad, koolitused, koostöö ülikoolidega, kuid toimivaid ühendava spordi liigasid Eestis veel ei ole. Sel aastal on Eriolümpia Eesti Ühendus partner ka Erasmus+ Euroopa ühendava korvpalli projektis.

Ühendav sport on unikaalne sportlik koostöövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid. Partner on sportlane, kellel pole intellektipuuet ja kes osaleb aktiivselt koos eriolümpia sportlasega lõbusas, positiivseid emotsioone pakkuvas mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel.