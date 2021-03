VAATA OTSE | Aleksandr Selevko püüab MM-il olümpiakohta

Võistlustulle asub 33 sportlast, nende seas ka kahekordne Eesti meister Aleksandr Selevko, kes tuleb jääle 18. võistlejana Eesti aja järgi kell 15.12.

19-aastane Selevko tegi MM-debüüdi kaks aastat tagasi Jaapanis ja sai toona 27. koha ega pääsenud vabakava esitama.

MM-il jagatakse järgmise aasta taliolümpiamängude 30 kohast välja 24. Vabakavast pääsevad edasi lühikava esitama 24 paremat. Vabakava sõidetakse laupäeval.

Kirkaimale medalile asuvad taas konkureerima viimasel kahel MM-il kulla võitnud 21-aastane ameeriklane Nathan Chen ning kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, 26-aastane jaapanlane Yuzuru Hanyu. Lisaks on Hanyu auhinnakapis kolm MM-hõbedat ja üks -pronks.

Mullu jäi MM koroonapandeemia tõttu ära, 2019. aastal Jaapanis pidi Hanyu kodupubliku ees tunnistama Cheni selget paremust, nende vahe oli toona üle 22 punkti. Pronksi võitis kaks aastat tagasi ameeriklane Vincent Zhou, kes on ka Stockholmis võistlemas.

2018. aasta pronksivõitja, venelane Mihhail Koljada pidi eelmise hooaja vigastuse tõttu vahele jätma, kuid sel hooajal on ta võitnud kõik võistlused, kus on osalenud. Stockholmis võistleb Koljada Venemaa uisuliidu lipu all.

Kindlasti tahavad medalitejagamisse sekkuda ka kahekordne MM-pronks, hiinlane Jin Boyang, 2018. aasta olümpiahõbe, jaapanlane Shoma Uno ning noorte olümpia kullavõitja, jaapanlane Yuma Kagiyama.

Silma tasub peal hoida ka grusiinil Morisi Kvitelashvilil, prantslasel Kevin Aymozil, ameeriklasel Jason Brownil, noorel itaallasel Daniel Grasslil, lätlasel Deniss Vasiljevsil ning korealasel Junhwan Chal.