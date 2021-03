Naiste Superkarikas peetakse 2. aprillil

Järgmisel reedel on Superkarikafinaalis vastamisi möödunud hooaja kaks paremat naiskonda Tallinna FC Flora – JK Tallinna Kalev. Mäng peetakse Sportland Arenal, vahendab jalgpall.ee.

Naiste Superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast. Kalevil on võimalik tõusta läbi ajaloo kolmandaks klubiks, kes karika enda valdusesse saab. Seni on võidud kirja saanud kas Flora (2009, 2010, 2018, 2019, 2020) või Pärnu (2011-2017).